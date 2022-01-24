https://tr.sputniknews.com/20220124/kultur-ve-turizm-bakani-ersoyun-yunanistan-programi-iptal-edildi-1053064203.html

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T13:19+0300

2022-01-24T13:19+0300

2022-01-24T13:19+0300

türkiye

türkiye

yunanistan

hava muhalefeti

kar

kültür ve turizm bakanlığı

ziyaret

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunanistan programının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un, daha önce duyurusu yapılan ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan Yunanistan programının, Atina Havalimanı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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türkiye, yunanistan, hava muhalefeti, kar, kültür ve turizm bakanlığı, ziyaret, mehmet nuri ersoy