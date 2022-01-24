https://tr.sputniknews.com/20220124/kultur-ve-turizm-bakani-ersoyun-yunanistan-programi-iptal-edildi-1053064203.html
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı iptal edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı iptal edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:19+0300
2022-01-24T13:19+0300
2022-01-24T13:19+0300
türkiye
türkiye
yunanistan
hava muhalefeti
kar
kültür ve turizm bakanlığı
ziyaret
mehmet nuri ersoy
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunanistan programının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un, daha önce duyurusu yapılan ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan Yunanistan programının, Atina Havalimanı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/thy-istanbul-havalimani-kalkisli-ve-ayni-limana-varisli-36-sefer-iptal-edildi-1053045301.html
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türkiye, yunanistan, hava muhalefeti, kar, kültür ve turizm bakanlığı, ziyaret, mehmet nuri ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı iptal edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunanistan programının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un, daha önce duyurusu yapılan ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan Yunanistan programının, Atina Havalimanı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.