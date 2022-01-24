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Orhan Pamuk: Sezen Aksu hepimizin gururudur, sanatçısını ezen bir devlet olmayacağız
Orhan Pamuk: Sezen Aksu hepimizin gururudur, sanatçısını ezen bir devlet olmayacağız
Yazar Orhan Pamuk, 'Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözler sebebiyle tepki gören Sezen Aksu'ya destek verdi. Pamuk, "Sezen Aksu hepimizin... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T10:00+0300
2022-01-24T10:00+0300
türkiye
orhan pamuk
sezen aksu
şarkı
tepki
destek
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Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, 2017’de yayınlanan şarkısındaki sözler nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu’ya destek verdi.T24'e konuşan Pamuk şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220124/203-sanatcidan-sezen-aksuya-destek-asla-yalniz-yurumeyecek-1053049281.html
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orhan pamuk, sezen aksu, şarkı, tepki, destek

Orhan Pamuk: Sezen Aksu hepimizin gururudur, sanatçısını ezen bir devlet olmayacağız

10:00 24.01.2022
© AP Photo / Lionel CironneauYazar Orhan Pamuk
Yazar Orhan Pamuk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Lionel Cironneau
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Yazar Orhan Pamuk, 'Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözler sebebiyle tepki gören Sezen Aksu'ya destek verdi. Pamuk, "Sezen Aksu hepimizin gururudur" dedi.
Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, 2017’de yayınlanan şarkısındaki sözler nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu’ya destek verdi.
T24'e konuşan Pamuk şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçısını ezen bir devlet ve millet olmayacağız. Sezen Aksu hepimizin gururudur.”

Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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