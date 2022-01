203 sanatçıdan Sezen Aksu’ya destek: 'Asla yalnız yürümeyecek'

https://tr.sputniknews.com/20220124/203-sanatcidan-sezen-aksuya-destek-asla-yalniz-yurumeyecek-1053049281.html

'Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen sözler sebebiyle tepki gören Sezen Aksu'ya sanat dünyasından destek geldi. 203 sanatçı ortak bir bildiri... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısıyla gündem olan Sezen Aksu’ya sanat dünyasından destek geldi.Duvar'ın haberine göre Aksu’nun 'Avcı' şiiriyle yaşadığı saldırılara yanıt vermesinin ardından aralarında Latife Tekin, Elif Şafak, Ece Temelkuran, Birhan Keskin ve Sema Kaygusuz gibi yazar, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve şairlerin olduğu 203 sanatçı imza metni yayınladı.“Biz sanatçılar olarak bu topraklarda yaşayan tüm dilleri korumak için mücadele ettik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Sezen Aksu asla yalnız yürümeyecek ve bizler bir kişi dahi eksilmeyeceğiz” ifadelerinin yer aldığı imza metninin tam metni şöyle:İmzacılar:Aslı Biçen, Aslı Solakoğlu, Aslı Tohumcu, Aslı Uluşahin, Ayşe Çavdar, Akif Kurtuluş, Altay Öktem, Anıl Mert Özsoy, Ali Seçkiner Alıcı, Akın Yanardağ, Ayla Turan Tan, Adnan Gerger, Ayşen Şahin, Arife Kalender, Aydan Yalçın, Aliye Özlü, Ayşegül Devecioğlu, Atiye Kalkan, Ahmet Murat Aytaç, Ahmet Telli, Birol Tezcan, Bade Osma Erbayav, Baran Güzel, Burhan Şeşen, Birhan Keskin, Büşra Sanay, Burcu Ünlü, Barış İnce, Belgin Bıyıkoğlu, Birgül Oğuz, Bircan Değirmenci, Buket Uzuner, Bülent Tekin, Barış Atay, Belma Fırat, Betül Yılmaz, Batuhan Dedde, Can Uçar, Cem Erciyes, C. Hakkı Zariç, Çağlayan Çevik, Çayan Okuduci, Cenk Kolçak, Çağrı Sinci, Cihan Ülsen, Cem Vazo, Cafer Solgun, Çetin Ali Nergis, Devrim Horlu, Deniz Durukan, Dündar Hızal, Deniz Ulkat, Derya Ulkat, Duygu Kankaytsın, Devrim Dirlikyapan, Dilruba Nuray Erenler, Diyar Atak, Ezgi Polat, Ercan Mehmet Erdem, Emrullah Alp, Esin Özbek, Emirali Türkmen, Erdoğan Emir, Ece Temelkuran, Eylem Te, Engin Turgut, Eray Sargın, Emrah Polat, Erkan Karakiraz, Erbil Doğan, Figen Şakacı, Fatih Tan, Fadıl Öztürk, Fahri Özdemir, Fatma Aras, Gaye Boralıoğlu, Gökhan Bakar, Grup Adalılar, Gonca Özmen, Gülşen İşeri, Giray Kemer, Gökhan Bakar, Haydar Ali Albayrak, Hıdır Işık, Hüseyin Bul, Haydar Ergülen, Haden Öz, Hüseyin Gökçe, Hilal Karahan, Haluk Tolga İlhan, Hüseyin Turan, Hayko Cepkin, Hatice Meryem, Ilgın Sönmez, Latife Tekin, Tekgül Arı, Nil Sakman, Sevim Erdoğan, Onur Bütün, Mahmut Çınar, Umay Umay, Sırma Mirzaoğlu, Sibel Oral, Mahir Ünsal Eriş, Murat Özyaşar, Özlem Akcan, Sercan Meriç, Mehmet Said Aydın, Metin Solmaz, Merve Göntem, Umut Altınçağ, Volkan Yosunlu, Sinem Sal, M.K. Perker, Murat Uyurkulak, Pelin Buzluk, Murat Meriç, Metin Yetkin, Muzaffer Gezer, Gönül Kıvılcım, Pınar Aydınlar, Nesimi Aday, Sevengül Sönmez, Kemal Varol, Ferhat Tunç, Fatoş Avcısoyu Ruso, Zerrin Saral, Nimet Mızraklı, Levent Karataş, Vecdi Erbay, Nadir Göktürk, Muzaffer Gezer, Şükrü Erbaş, Niyazi Koyuncu, Tunca Çaylant, Ünal Ersözlü, Sina Akyol, Tuğrul Keskin, Namık Kuyumcu, Semih Çelenk, Mazlum Mengüç, Tuba Torun, Orhan Alkaya, Suzan Samancı, Utkucan Akyol, Kazım Gündoğan, Mustafa Ergin Kılıç, Sema Kaygusuz, Oğulcan Kütük, Yücelay Sal, Ömer Ferhat Özmen, Serhad Raşa, Yücel Tunca, Muammer Ketencoğlu, Nalan Çelik, Esat Şenyuva, Nilay Özer, Müge Koçak, Sonat Yurtçu, Mehmet Özer, Kerem Görkem, Taçlı Yazıcıoğlu, Narin Yükler, Mesut Varlık, Nalan Kuruçim, Pınar Doğu, Hüseyin Akcan, Nur Sürer, Elif Şafak, Sedef Erken, Turan Parlak, Özlem Armen, Şahin Altuner, Eren Aysan, Murat Gür, Senem Gezeroğlu, Nur Saka, Metin Atik, Zeynep Altıok, Zeynep Ezmen, Tuncay Birkan, Hüsamettin Küçük, Tozan Alkan, Mahir Karayazı, Yılmaz Şener, Mehmet Aras, Çetin Ali Nergis, Gül Kaçar, Nurani Ersoy, Zafer Türker, Levent Kaçar, Sıtar Sertaç Şanlı, Mazlum Çetinkaya, Tacim Çiçek, Hakan Güngör, Nurhan Suerdem, Okan Çil.”

