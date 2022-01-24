https://tr.sputniknews.com/20220124/oyuncu-bulent-sakrakin-annesi-meral-sakrak-son-yolculuguna-ugurlandi-1053066581.html

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı

Bülent Şakrak'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meral Şakrak son yolculuğuna uğurlandı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T14:10+0300

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oyuncu

yaşam

cenaze

hazal kaya

ali atay

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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak ve eşi Cansu Tosun, Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı. Cenaze sonrası Bülent Şakrak taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci yanından ayrılmadı. Zor anlar yaşayan Şakrak, arkadaşlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Meral Şakrak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.Erkan Kolçak: Bembeyaz yolculuğuna gittiCenazede konuşan Erkan Kolçak, "Annemizi, halamızı aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin de annesi birçok kişinin annesi, karlar altında bembeyaz yolculuğuna gitti" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oyuncu, cenaze, hazal kaya, ali atay