Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220124/playboyun-kurucusu-hefnerin-eski-sevgilisi-baska-kadinlari-yataga-atmak-icin-beni-kullandi-1053051945.html
Playboy'un kurucusu Hefner'ın eski sevgilisi: Başka kadınları yatağa atmak için beni kullandı
Playboy'un kurucusu Hefner'ın eski sevgilisi: Başka kadınları yatağa atmak için beni kullandı
Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın eski sevgilisi Sondra Theodore, 19 yaşındayken Hefner'ın kendisini kullandığını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T07:02+0300
2022-01-24T07:02+0300
yaşam
hugh hefner
playboy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053051920_0:253:2742:1795_1920x0_80_0_0_fc358e5e9fcb092c821486de448af838.jpg
Independent Türkçe'nin Entertainment Tonight'tan aktardığı habere göre, Theodore, ilk gösterimi A&amp;E kanalında 24 Ocak'ta yapılacak Secrets of Playboy (Playboy'un Sırları) adlı belgesel dizinin öncesinde Hefner'la yaşadığı deneyimleri anlattı."Gerçek Hugh Hefner, harika bir adam olabilirdi" diyen Theodore, "Birçok harika şey yaptı ama yıllar geçtikçe onun bu çılgınlığa sürüklenişini izledim ve sona doğru bu beni korkuttu" ifadelerini kullandı. 'Hefner, sekse takıntılı'Hefner'ın "sekse takıntılı" olduğunu iddia eden model, onun kendisini kullandığını dile getirdi.Theodore, Hefner 50 yaşındayken tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi. O sırada 19 yaşında olan manken, 5 yıl boyunca başka kadınları da yataklarına getirmek için Hefner'ın kendisini kullandığını açıkladı.Hefner'ın kendisine çizdiği toz pembe dünyaya kapıldığını söyleyen Theodore, iş adamının kendisine bir keresinde, "Benimle yatmadan evimde kalabileceklerini mi sanıyorsun?" dediğini aktardı.2017'de hayatını kaybeden meşhur iş adamının malikanesi ünlü olmak isteyen genç kadınların dahil olduğu partilerle sık sık gündeme gelmişti.Model yıllar içinde kullanıldığının farkına vardığını belirterek şunları söyledi:"Yüzüme soğuk su çarpmış gibiydi ve bir kez gözlerimi açtığımda geri dönüş yoktu. Sorgulamaya ve birçok şeyi hatırlamaya başladım. 'Aman Tanrım, 19 yaşımdaydım' diye düşündüm. Ona duyduğum aşkı kendi menfaati için bana karşı kullanmaya nasıl cüret etmişti."#MeToo Hareketi'nin bu tür suçlamaları paylaşmak için olanak sağladığını da sözlerine ekleyen Theodore, "Yıllarca hikayemizi ortaya çıkarmaya çalıştık ve engellendik" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053051920_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_5ac3597c836547e57f45361fbcce8e08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hugh hefner, playboy

Playboy'un kurucusu Hefner'ın eski sevgilisi: Başka kadınları yatağa atmak için beni kullandı

07:02 24.01.2022
© Twitter Hugh Hefner - Sondra Theodore
Hugh Hefner - Sondra Theodore - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Twitter
Abone ol
Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın eski sevgilisi Sondra Theodore, 19 yaşındayken Hefner'ın kendisini kullandığını söyledi.
Independent Türkçe'nin Entertainment Tonight'tan aktardığı habere göre, Theodore, ilk gösterimi A&E kanalında 24 Ocak'ta yapılacak Secrets of Playboy (Playboy'un Sırları) adlı belgesel dizinin öncesinde Hefner'la yaşadığı deneyimleri anlattı.
"Gerçek Hugh Hefner, harika bir adam olabilirdi" diyen Theodore, "Birçok harika şey yaptı ama yıllar geçtikçe onun bu çılgınlığa sürüklenişini izledim ve sona doğru bu beni korkuttu" ifadelerini kullandı.

'Hefner, sekse takıntılı'

Hefner'ın "sekse takıntılı" olduğunu iddia eden model, onun kendisini kullandığını dile getirdi.
Theodore, Hefner 50 yaşındayken tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi. O sırada 19 yaşında olan manken, 5 yıl boyunca başka kadınları da yataklarına getirmek için Hefner'ın kendisini kullandığını açıkladı.
Hefner'ın kendisine çizdiği toz pembe dünyaya kapıldığını söyleyen Theodore, iş adamının kendisine bir keresinde, "Benimle yatmadan evimde kalabileceklerini mi sanıyorsun?" dediğini aktardı.
2017'de hayatını kaybeden meşhur iş adamının malikanesi ünlü olmak isteyen genç kadınların dahil olduğu partilerle sık sık gündeme gelmişti.
Model yıllar içinde kullanıldığının farkına vardığını belirterek şunları söyledi:
"Yüzüme soğuk su çarpmış gibiydi ve bir kez gözlerimi açtığımda geri dönüş yoktu. Sorgulamaya ve birçok şeyi hatırlamaya başladım. 'Aman Tanrım, 19 yaşımdaydım' diye düşündüm. Ona duyduğum aşkı kendi menfaati için bana karşı kullanmaya nasıl cüret etmişti."
#MeToo Hareketi'nin bu tür suçlamaları paylaşmak için olanak sağladığını da sözlerine ekleyen Theodore, "Yıllarca hikayemizi ortaya çıkarmaya çalıştık ve engellendik" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce