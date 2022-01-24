https://tr.sputniknews.com/20220124/playboyun-kurucusu-hefnerin-eski-sevgilisi-baska-kadinlari-yataga-atmak-icin-beni-kullandi-1053051945.html

Playboy'un kurucusu Hefner'ın eski sevgilisi: Başka kadınları yatağa atmak için beni kullandı

Playboy'un kurucusu Hefner'ın eski sevgilisi: Başka kadınları yatağa atmak için beni kullandı

Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın eski sevgilisi Sondra Theodore, 19 yaşındayken Hefner'ın kendisini kullandığını söyledi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T07:02+0300

2022-01-24T07:02+0300

2022-01-24T07:02+0300

yaşam

hugh hefner

playboy

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Independent Türkçe'nin Entertainment Tonight'tan aktardığı habere göre, Theodore, ilk gösterimi A&E kanalında 24 Ocak'ta yapılacak Secrets of Playboy (Playboy'un Sırları) adlı belgesel dizinin öncesinde Hefner'la yaşadığı deneyimleri anlattı."Gerçek Hugh Hefner, harika bir adam olabilirdi" diyen Theodore, "Birçok harika şey yaptı ama yıllar geçtikçe onun bu çılgınlığa sürüklenişini izledim ve sona doğru bu beni korkuttu" ifadelerini kullandı. 'Hefner, sekse takıntılı'Hefner'ın "sekse takıntılı" olduğunu iddia eden model, onun kendisini kullandığını dile getirdi.Theodore, Hefner 50 yaşındayken tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi. O sırada 19 yaşında olan manken, 5 yıl boyunca başka kadınları da yataklarına getirmek için Hefner'ın kendisini kullandığını açıkladı.Hefner'ın kendisine çizdiği toz pembe dünyaya kapıldığını söyleyen Theodore, iş adamının kendisine bir keresinde, "Benimle yatmadan evimde kalabileceklerini mi sanıyorsun?" dediğini aktardı.2017'de hayatını kaybeden meşhur iş adamının malikanesi ünlü olmak isteyen genç kadınların dahil olduğu partilerle sık sık gündeme gelmişti.Model yıllar içinde kullanıldığının farkına vardığını belirterek şunları söyledi:"Yüzüme soğuk su çarpmış gibiydi ve bir kez gözlerimi açtığımda geri dönüş yoktu. Sorgulamaya ve birçok şeyi hatırlamaya başladım. 'Aman Tanrım, 19 yaşımdaydım' diye düşündüm. Ona duyduğum aşkı kendi menfaati için bana karşı kullanmaya nasıl cüret etmişti."#MeToo Hareketi'nin bu tür suçlamaları paylaşmak için olanak sağladığını da sözlerine ekleyen Theodore, "Yıllarca hikayemizi ortaya çıkarmaya çalıştık ve engellendik" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hugh hefner, playboy