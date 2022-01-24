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https://tr.sputniknews.com/20220124/roscosmos-morskoy-start-yuzen-uzay-ussunu-yeniden-kullanima-acmak-icin-yabanci-ortak-ariyor-1053050143.html
Roscosmos, ‘Morskoy Start' yüzen uzay üssünü yeniden kullanıma açmak için yabancı ortak arıyor
Roscosmos, ‘Morskoy Start' yüzen uzay üssünü yeniden kullanıma açmak için yabancı ortak arıyor
Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos), ‘Morskoy Start’ adlı yüzen uzay üssünü yeniden kullanıma açmak ve Soyuz-5 roketlerinin fırlatmaları için kontrol... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T04:49+0300
2022-01-24T04:49+0300
yaşam
soyuz
roscosmos
uzay üssü
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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Russkiy Kosmos dergisine yaptığı açıklamaya göre kurum, ‘Morskoy Start’ adlı yüzen uzay üssünü yeniden kullanıma açmak ve Soyuz-5 roketlerinin fırlatmaları için kontrol sistemini yenilemek için yabancı ortak bulmayı planlıyor.Rogozin, “Morskoy Start her hâlükârda korunmalı, kontrol sistemi Soyuz-5 füzelerinin fırlatmalarına uygun hale getirmek için modernize edilmelidir. İlk aşamada riskleri ve mali yükü paylaşmak ve gelecekte tesisi ortaklaşa işletmek için gelecekte coğrafi konumu nedeniyle kendi topraklarında uzay üssüne sahip olamayan ve yüzen uzay üssü ile ilgili ortaklığa ilgi duyabilecek yabancı bir ortak bulmak mantıklı” diye konuştu.Morskoy Start yüzen uzay üssünün vaktinden önce yapıldığını, zira bu tür projelerin ABD ve Çin'de yeni başlatıldığını vurgulayan Rogozin, 2020'de Primorskiy bölgesindeki Slavyanka limanında projede kullanılan iki gemiyi incelediğini ve bu iki gemiye uzay üssünün tamamının, tüm hizmet sistemlerinin ve üç taşıyıcı roketin nasıl yerleştirilebildiğinden çok etkilendiğini hatırladı.Rogozin, “Özetle, Morskoy Start’ın ‘canlandırılmasının’ bugün Roscosmos için önemli bir görev olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.‘Morskoy Start’ projesi, deniz tabanlı roket ve uzay sistemini işletmek üzere 1995 yılında başlatılmıştı. Proje, 2009 yılında iflas ve yeniden yapılanma sürecinden geçmişti. Yüzen uzay üssünden fırlatmalarda kullanılan Zenit roketlerinin üretildiği Ukrayna'da 2014’te meydana gelen olaylar nedeniyle proje, 36 fırlatmadan sonra askıya alınmıştı.Rus havayolu şirketi S7 Airlines, 2016’da 150 milyon dolarlık bir anlaşmayla yüzen deniz üssü dahil olmak üzere Morskoy Start projesine ait tüm unsurları satın almıştı.Daha önce ise Roscosmos, ‘Morskoy Start' üssünün yeni geliştirilen Soyuz-5 uzay araçlarının fırlatılması amacıyla modernize edileceğini açıklamıştı.
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soyuz, roscosmos, uzay üssü

Roscosmos, ‘Morskoy Start' yüzen uzay üssünü yeniden kullanıma açmak için yabancı ortak arıyor

04:49 24.01.2022
© Fotoğraf : Roscosmos / TwitterSoyuz MS-20
Soyuz MS-20 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Fotoğraf : Roscosmos / Twitter
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Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos), ‘Morskoy Start’ adlı yüzen uzay üssünü yeniden kullanıma açmak ve Soyuz-5 roketlerinin fırlatmaları için kontrol sistemini yenilemek için yabancı ortak bulmayı planladığı bildirildi.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in Russkiy Kosmos dergisine yaptığı açıklamaya göre kurum, ‘Morskoy Start’ adlı yüzen uzay üssünü yeniden kullanıma açmak ve Soyuz-5 roketlerinin fırlatmaları için kontrol sistemini yenilemek için yabancı ortak bulmayı planlıyor.
Rogozin, “Morskoy Start her hâlükârda korunmalı, kontrol sistemi Soyuz-5 füzelerinin fırlatmalarına uygun hale getirmek için modernize edilmelidir. İlk aşamada riskleri ve mali yükü paylaşmak ve gelecekte tesisi ortaklaşa işletmek için gelecekte coğrafi konumu nedeniyle kendi topraklarında uzay üssüne sahip olamayan ve yüzen uzay üssü ile ilgili ortaklığa ilgi duyabilecek yabancı bir ortak bulmak mantıklı” diye konuştu.
Morskoy Start yüzen uzay üssünün vaktinden önce yapıldığını, zira bu tür projelerin ABD ve Çin'de yeni başlatıldığını vurgulayan Rogozin, 2020'de Primorskiy bölgesindeki Slavyanka limanında projede kullanılan iki gemiyi incelediğini ve bu iki gemiye uzay üssünün tamamının, tüm hizmet sistemlerinin ve üç taşıyıcı roketin nasıl yerleştirilebildiğinden çok etkilendiğini hatırladı.
Rogozin, “Özetle, Morskoy Start’ın ‘canlandırılmasının’ bugün Roscosmos için önemli bir görev olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
‘Morskoy Start’ projesi, deniz tabanlı roket ve uzay sistemini işletmek üzere 1995 yılında başlatılmıştı. Proje, 2009 yılında iflas ve yeniden yapılanma sürecinden geçmişti. Yüzen uzay üssünden fırlatmalarda kullanılan Zenit roketlerinin üretildiği Ukrayna'da 2014’te meydana gelen olaylar nedeniyle proje, 36 fırlatmadan sonra askıya alınmıştı.
Rus havayolu şirketi S7 Airlines, 2016’da 150 milyon dolarlık bir anlaşmayla yüzen deniz üssü dahil olmak üzere Morskoy Start projesine ait tüm unsurları satın almıştı.
Daha önce ise Roscosmos, ‘Morskoy Start' üssünün yeni geliştirilen Soyuz-5 uzay araçlarının fırlatılması amacıyla modernize edileceğini açıklamıştı.
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