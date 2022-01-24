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https://tr.sputniknews.com/20220124/sanayiciler-gaz-ve-elektrik-kesintisi-uretimde-buyuk-zarara-neden-olacak-1053075376.html
Sanayiciler: Gaz ve elektrik kesintisi üretimde büyük zarara neden olacak
Sanayiciler: Gaz ve elektrik kesintisi üretimde büyük zarara neden olacak
İran’dan gelen doğalgaz akışının kesilmesi sonrasında doğalgaz çevrim santralleri de devre dışı kaldı. Elektrik üretimindeki azalma nedeniyle sanayide 3 günlük... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T17:33+0300
2022-01-24T17:33+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
osb
sanayi
sanayici
üretim
organize sanayi bölgesi (osb)
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İran’ın 10 gün boyunca doğalgaz veremeyeceğini açıkladığı geçen hafta sonu, BOTAŞ doğalgaz kısıtlamasını duyurdu. Bu duyurunun hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.Cumartesi günü uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TEİAŞ tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken, 72 saatlik kesintiye uymayacaklar için “cezai müeyyidesi olacak” denildi.Sputnik’in konuştuğu sanayiciler kesintilerin sanayiciyi olumsuz etkilediğini belirtirken, enerjide dışa bağımlılığın kesintilerine sebep olduğunu belirttiler.‘Sanayicinin temennisi kesintinin bir hafta ile sınırlı kalması’Elektrik ve doğalgaz kesintisinin uygulanmaya başladığı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar kesintinin ilk gününü “Biz iki gündür sanayicilerimize bilgi veriyoruz. Son süreçte et, süt, ekmek üretimi gibi sektörlerde kolaylık sağlanabileceğini şifahi olarak aldık. Kesinti yok kısıntı var denmişti bize. Bizde sanayicimize kısıntı var dedik. TEİAŞ ile yaptığımız konuşmada yüzde 25 enerji alabileceğimizi konuştuk. Sanayicimize ‘kısıntı yapabilecekler muhakkak kısıntı yapsın’ dedik. Bu şekilde çalışma yapmak zorunda olanlar yüzde 25 içinde kalabilsin ricasında bulunduk. Elektrik konusunda bunu başardık sanayicimiz duyarlı davrandı çalışmak zorunda olmayanlar çalışmadı. Fakat yüzde 40’a düşürülen doğalgaz konusunda aynı başarıyı gösteremedik. Biraz bunun üzerine çıktık. Yarın ve öbür ün durumu gözlemlemeye devam edeceğiz. Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Şuanda sanayicinin en büyük temennisi bunun bir hafta ile sınırlı kalması hatta öne çekilmesi. Bizim asıl talebiz toplumun tüm kesimlerine dağıtılsaydı. Birer ikişer saatlik kesintiler ile Türkiye’nin tamamına yansıtılsaydı, bu konu üretim anlamında bu kadar kritik olmazdı. Bir ikincisi neden bu organize sanayi bölgeleri içinde uygulanıyor. OSB’lerin dışında üretim yok mu? Bunun da ciddi anlamda bir paradoks olduğu ciddi anlamda bir haksızlık olduğu görüşü tüm sanayicilerimizde hakim” sözleri ile değerlendirdi.‘Dışa bağımlılığın sonucu’Kesintilerle ilgili konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "Dışa bağımlılığın sonucunu bir kez daha gördük. 'Yarın vermiyorum' dediği zaman karşı karşıya kalacağımız resmi hep beraber yaşayacağız. Yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Yeterli enerji yatırımı gerçekleşmiyor. Doğalgaz kesintisi nedeniyle 8-10 günlük kesintiyle karşı karşıyayız. Sanayi ve enerji bakanlarımızla dün akşam zoom üzerinden toplantı yaptık. Kanallarda meydana gelen arızadan dolayı 8-10 günlük kesintiyle karşı karşıya kalacağımızı ifade ettiler. Bu kesinti sanayiyi olumsuz etkileyecek. Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 er günlük kesinti olarak tespit edildi. Yani fabrikaların bir bölümü 3 gün çalışacak, diğer bölümü 3 gün kapalı olacak. Enerjinin paylaşımı konusunda bir strateji belirlediler. Bu durum üretime de yansıyacak ama bunu da aşacağımıza inanıyorum. Konutlarda, AVM'lerde doğalgaz kesintisi olmayacak” dedi.‘Kapasite kaybı yaşanacak’Kocaeli Sanayi Odası’nın internet sitesinden bir açıklama yapan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandığını duyurdu. Sanayide proses içerisinde kullanılan doğalgazın yüzde 60 oranına indirilmesi, üretim ve ihracattaki ivmemizi yavaşlatacaktır. Özellikle cam, demir-çelik, kimya, çimento ve seramik gibi sektörlerde ani duruşlarla kapasite kaybı yaşanacaktır. Üretim süreçlerindeki hassasiyetler nedeniyle haddehane, ark ocağı, ergitme fırınları gibi sürekli enerji ihtiyacı olan sanayi üretimlerinde yavaşlamanın mümkün olamayacağını vurgulamak isterim. Bunlara ek olarak, tedarik zincirinde kırılmalar yaşanabilir ve bu da direkt siparişe üretim yapan firmalarımızı olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.‘İhracata yansıyacak’Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından yapılan yazılı açıklamada “BOTAŞ’ın bazı sanayi kuruluşlarına gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük kullanım miktarını sınırlandıracak olması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak elektrik arzında da sıkıntı oluşacağını ve sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını açıklamasının ardından, yapılacak uygulamanın kaçınılmaz olarak üretim, ihracat ve teslimatlarımıza da yansımaları olacaktır” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220124/chpli-agbaba-bu-gidisle-cift-haneli-degil-3-haneli-enflasyonlar-gorecegiz-1053071736.html
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elektrik, doğalgaz, osb, sanayi, sanayici, üretim, organize sanayi bölgesi (osb)

Sanayiciler: Gaz ve elektrik kesintisi üretimde büyük zarara neden olacak

17:33 24.01.2022
© AAsanayi -işçi
sanayi -işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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İran’dan gelen doğalgaz akışının kesilmesi sonrasında doğalgaz çevrim santralleri de devre dışı kaldı. Elektrik üretimindeki azalma nedeniyle sanayide 3 günlük elektrik kesintisine gidildi. Kayıplar yaşayacaklarını söyleyen sanayiciler enerji kesintisinin dışa bağımlılığın sonucu olduğunu belirtti.
İran’ın 10 gün boyunca doğalgaz veremeyeceğini açıkladığı geçen hafta sonu, BOTAŞ doğalgaz kısıtlamasını duyurdu. Bu duyurunun hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.
Cumartesi günü uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TEİAŞ tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken, 72 saatlik kesintiye uymayacaklar için “cezai müeyyidesi olacak” denildi.
Sputnik’in konuştuğu sanayiciler kesintilerin sanayiciyi olumsuz etkilediğini belirtirken, enerjide dışa bağımlılığın kesintilerine sebep olduğunu belirttiler.

‘Sanayicinin temennisi kesintinin bir hafta ile sınırlı kalması’

Elektrik ve doğalgaz kesintisinin uygulanmaya başladığı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar kesintinin ilk gününü “Biz iki gündür sanayicilerimize bilgi veriyoruz. Son süreçte et, süt, ekmek üretimi gibi sektörlerde kolaylık sağlanabileceğini şifahi olarak aldık. Kesinti yok kısıntı var denmişti bize. Bizde sanayicimize kısıntı var dedik. TEİAŞ ile yaptığımız konuşmada yüzde 25 enerji alabileceğimizi konuştuk. Sanayicimize ‘kısıntı yapabilecekler muhakkak kısıntı yapsın’ dedik. Bu şekilde çalışma yapmak zorunda olanlar yüzde 25 içinde kalabilsin ricasında bulunduk. Elektrik konusunda bunu başardık sanayicimiz duyarlı davrandı çalışmak zorunda olmayanlar çalışmadı. Fakat yüzde 40’a düşürülen doğalgaz konusunda aynı başarıyı gösteremedik. Biraz bunun üzerine çıktık. Yarın ve öbür ün durumu gözlemlemeye devam edeceğiz. Gerçekten çok büyük sıkıntı var. Şuanda sanayicinin en büyük temennisi bunun bir hafta ile sınırlı kalması hatta öne çekilmesi. Bizim asıl talebiz toplumun tüm kesimlerine dağıtılsaydı. Birer ikişer saatlik kesintiler ile Türkiye’nin tamamına yansıtılsaydı, bu konu üretim anlamında bu kadar kritik olmazdı. Bir ikincisi neden bu organize sanayi bölgeleri içinde uygulanıyor. OSB’lerin dışında üretim yok mu? Bunun da ciddi anlamda bir paradoks olduğu ciddi anlamda bir haksızlık olduğu görüşü tüm sanayicilerimizde hakim” sözleri ile değerlendirdi.

‘Dışa bağımlılığın sonucu’

Kesintilerle ilgili konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar "Dışa bağımlılığın sonucunu bir kez daha gördük. 'Yarın vermiyorum' dediği zaman karşı karşıya kalacağımız resmi hep beraber yaşayacağız. Yeni enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Yeterli enerji yatırımı gerçekleşmiyor. Doğalgaz kesintisi nedeniyle 8-10 günlük kesintiyle karşı karşıyayız. Sanayi ve enerji bakanlarımızla dün akşam zoom üzerinden toplantı yaptık. Kanallarda meydana gelen arızadan dolayı 8-10 günlük kesintiyle karşı karşıya kalacağımızı ifade ettiler. Bu kesinti sanayiyi olumsuz etkileyecek. Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 er günlük kesinti olarak tespit edildi. Yani fabrikaların bir bölümü 3 gün çalışacak, diğer bölümü 3 gün kapalı olacak. Enerjinin paylaşımı konusunda bir strateji belirlediler. Bu durum üretime de yansıyacak ama bunu da aşacağımıza inanıyorum. Konutlarda, AVM'lerde doğalgaz kesintisi olmayacak” dedi.

‘Kapasite kaybı yaşanacak’

Kocaeli Sanayi Odası’nın internet sitesinden bir açıklama yapan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan ZeytinoğluBOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandığını duyurdu. Sanayide proses içerisinde kullanılan doğalgazın yüzde 60 oranına indirilmesi, üretim ve ihracattaki ivmemizi yavaşlatacaktır. Özellikle cam, demir-çelik, kimya, çimento ve seramik gibi sektörlerde ani duruşlarla kapasite kaybı yaşanacaktır. Üretim süreçlerindeki hassasiyetler nedeniyle haddehane, ark ocağı, ergitme fırınları gibi sürekli enerji ihtiyacı olan sanayi üretimlerinde yavaşlamanın mümkün olamayacağını vurgulamak isterim. Bunlara ek olarak, tedarik zincirinde kırılmalar yaşanabilir ve bu da direkt siparişe üretim yapan firmalarımızı olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

‘İhracata yansıyacak’

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından yapılan yazılı açıklamada “BOTAŞ’ın bazı sanayi kuruluşlarına gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük kullanım miktarını sınırlandıracak olması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak elektrik arzında da sıkıntı oluşacağını ve sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını açıklamasının ardından, yapılacak uygulamanın kaçınılmaz olarak üretim, ihracat ve teslimatlarımıza da yansımaları olacaktır” denildi.
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