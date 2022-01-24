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https://tr.sputniknews.com/20220124/sancaktepede-yolcu-otobusu-buzlanan-yolda-yan-yatti--1053048410.html
Sancaktepe’de yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
Sancaktepe’de yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
Sancaktepe’de buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü boş arsaya düşerek yan yattı. Kazada otobüste bulunan 25 yolcu yara almadan... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T02:35+0300
2022-01-24T02:35+0300
türkiye
sancaktepe
kaza
yolcu otobüsü
buz
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Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde İzmir’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü buz tutan caddeden yokuş aşağı inerken kayarak arsaya düştü. İçinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs arsada yan yattı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Buz tutan cadde belediye ekipleri tarafından yeni bir kazanın gerçekleşmemesi için tuzlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Kaan Uzun, “Zaten belliydi, yani burada bile ters yoldan girdi. Yolcuları otobanda bırakıp mahalle arasından girmeye çalıştı, insanların hayatını riske atmasın. Bu hava şartlarından dolayı zaten terse girmiş ve bütün herkese selektör yapa yapa geliyor. İnsanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile öndeki arabaya vurduğu halde bile bastı gaza gitti. Yolcular da uyardı zaten. Otobüste herkes rahatsızdı fakat adam anlamadı. Aşağı doğru indi, görüyorsunuz zaten. Yaralımız yok çok şükür” dedi.
türkiye
sancaktepe
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sancaktepe, kaza, yolcu otobüsü, buz

Sancaktepe’de yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı

02:35 24.01.2022
© İHASancaktepe’de yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
Sancaktepe’de yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA
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Sancaktepe’de buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü boş arsaya düşerek yan yattı. Kazada otobüste bulunan 25 yolcu yara almadan kurtulurken otobüs şoförüne yolculardan tepki geldi.
Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde İzmir’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü buz tutan caddeden yokuş aşağı inerken kayarak arsaya düştü.
İçinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs arsada yan yattı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Buz tutan cadde belediye ekipleri tarafından yeni bir kazanın gerçekleşmemesi için tuzlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Kaan Uzun, Zaten belliydi, yani burada bile ters yoldan girdi. Yolcuları otobanda bırakıp mahalle arasından girmeye çalıştı, insanların hayatını riske atmasın. Bu hava şartlarından dolayı zaten terse girmiş ve bütün herkese selektör yapa yapa geliyor. İnsanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile öndeki arabaya vurduğu halde bile bastı gaza gitti. Yolcular da uyardı zaten. Otobüste herkes rahatsızdı fakat adam anlamadı. Aşağı doğru indi, görüyorsunuz zaten. Yaralımız yok çok şükür” dedi.
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