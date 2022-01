Suikasta uğrayan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı

"Hamdolsun ki Türk milleti yiğit evlatlara sahip olma konusunda dünyanın en şanslı milletidir. O yiğit evlatlardan birini ve onun birlikte şahadete koştuğu, kahraman arkadaşlarımızı anmak için bugün bir aradayız. Ali Gaffar Okkan bir kamu görevlisinin, bir bürokratın bir emniyet müdürünün bir kentin gönlünde nasıl taht kurabileceğinin en güzel örneğini vermiştir. Öyle ki bu kentin her sokağı onu her çocuğu, her garibanı, her yardıma muhtaç olanı, her kadını, her erkeği onu 'Gaffar Baba' diye adlandırmıştı. Gaffar babayı kimse unutmadı. Bu herkese kısmet olmayacak bir taht kurmaktı gönüllerde. Bugün halihazırda Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta gördüğümüz birçok iş yerinde evde onun gülen yüzüyle fotoğrafını görüyoruz. Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı asla unutmadılar. Unutmayacaklar da. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten Diyarbakırlılar da Ali Gaffar Okkan'ı çok sevmişti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün bütün personeli, Türkiye'de çalışan bütün güvenlik kuvvetleri tekrar bu tür olaylar meydana gelmesin, diye çalışıyor. Hiçbir vatandaşımızın terör kaygısı olmasın, hiçbir yerde bombalar patlamasın, ülkemiz huzur içinde olsun, diye hep birlikte görev yapıyoruz. Ali Gaffar Okkan'ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 10 bin personeli hala onun yaptıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Biz Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz. Bugün Diyarbakır'ın sokaklarında huzur var. Bugün Diyarbakır'ın anneleri, çocukları okula giderken üniversiteye giderken, ilkokula giderken, işe giderken hiçbir şekilde endişe etmiyorlar. Etmesinler de emin olsunlar ki biz Ali Gaffar Okkan'ın meslektaşları olarak onun bıraktığı bayrağı çok daha ileriye götürme hedef ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz. Bundan Diyarbakırlılar emin olsunlar. Kıymetli büyüğümüzün burada da yazan çok güzel bir sözü var, 'Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin sigortasıdır' Gerçekten Diyarbakır ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar güvende olacak. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bu bilinçle görevini yapmaya devam edecek.”