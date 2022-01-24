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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/taliban-heyetinin-ilk-avrupa-ziyareti-norvecteki-gorusmelere-katildilar-1053046084.html
Taliban heyetinin ilk Avrupa ziyareti: Norveç'teki görüşmelere katıldılar
Taliban heyetinin ilk Avrupa ziyareti: Norveç'teki görüşmelere katıldılar
Taliban heyetinin, Norveç’in başkenti Oslo’da çok sayıda yetkili ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T00:29+0300
2022-01-24T00:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
norveç
taliban
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Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Norveç makamları ile toplantı düzenlediğini kaydetti.Açıklamada, toplantı sırasında, katılımcıların birbirinin görüşlerini sabırla dinlediği ve ülkenin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.Katılımcıların, Afganistan’ın tüm Afganların ortak evi olduğunu doğruladığı ve Afganların ülkede daha iyi siyasi, ekonomik ve güvenlik için birlikte çalışması gereğinin vurgulandığı aktarıldı.Afganistan'ın bütün sorunlarının tek çözümünün anlayış ve iş birliği olduğunun tüm katılımcılar tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirmişti.Huitfeldt, söz konusu temasların "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtmişti.Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220122/taliban-heyetinin-avrupaya-ilk-resmi-ziyareti-norvece-1053018015.html
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afganistan, norveç, taliban

Taliban heyetinin ilk Avrupa ziyareti: Norveç'teki görüşmelere katıldılar

00:29 24.01.2022
© REUTERS / NTBTaliban Norveç ziyareti
Taliban Norveç ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / NTB
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Taliban heyetinin, Norveç’in başkenti Oslo’da çok sayıda yetkili ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Norveç makamları ile toplantı düzenlediğini kaydetti.
Açıklamada, toplantı sırasında, katılımcıların birbirinin görüşlerini sabırla dinlediği ve ülkenin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Katılımcıların, Afganistan’ın tüm Afganların ortak evi olduğunu doğruladığı ve Afganların ülkede daha iyi siyasi, ekonomik ve güvenlik için birlikte çalışması gereğinin vurgulandığı aktarıldı.
Afganistan'ın bütün sorunlarının tek çözümünün anlayış ve iş birliği olduğunun tüm katılımcılar tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.
Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.
ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban heyetinin Avrupa’ya ilk resmi ziyareti Norveç’e
22 Ocak, 20:57
Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirmişti.
Huitfeldt, söz konusu temasların "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtmişti.
Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetmişti.
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