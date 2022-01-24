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TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları ertelendi
TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları ertelendi
TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T19:33+0300
2022-01-24T19:44+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
maç
erteleme
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TFF 2'nci Lig'de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken 22'nci hafta karşılaşmaları ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.
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türkiye futbol federasyonu, maç, erteleme

TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları ertelendi

19:33 24.01.2022 (güncellendi: 19:44 24.01.2022)
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TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi
TFF 2'nci Lig'de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken 22'nci hafta karşılaşmaları ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.
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