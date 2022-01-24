TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları ertelendi

TFF 2'nci Lig'de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken 22'nci hafta karşılaşmaları ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.
TFF 2'nci Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22'nci hafta maçları elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi
TFF 2'nci Lig'de 26 Ocak Çarşamba günü oynanması gereken 22'nci hafta karşılaşmaları ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Maçların oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.
Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. pic.twitter.com/qMaeIPrxrk