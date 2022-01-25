https://tr.sputniknews.com/20220125/2022de-cikmasi-merakla-beklenen-10-oyun-1053121892.html

2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun

2022’de çıkması merakla beklenen 10 oyun

85’i aşkın uluslararası oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com, 2022’de çıkması beklenen oyunları oyunseverler için... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T22:05+0300

2022-01-25T22:05+0300

2022-01-25T23:02+0300

yaşam

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Birçok uluslararası oyun şirketinin Türkiye yetkili satıcısı olan oyunfor.com, bu yıl çıkması beklenen oyunların listesini yayımladı.Yayımlanan listede şu oyunlar yer aldı:God of War: RagnarökEsin kaynağını İskandinav mitolojisinden alan efsaneleşmiş aksiyon macera serisi God of War’un dokuzuncu oyunu olarak geliştirilen God of War: Ragnarök, eski Norveç'te geçecek ve hikayenin ana kahramanları olan Kratos ve küçük oğlu Atreus'a yer verecek. 2020 Altın Joystick Ödülleri'nde ‘En Çok İstenen Oyun’ ödülünü alan God of War: Ragnarök, ‘PlayStation özel oyunu’ olarak tek platformda çıkış yapacak ve ağırlıklı olarak yeni nesil için geliştiriliyor olsa da PlayStation 4 için de yayınlanacak. Oyunun 2022 yılı içinde çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.Dying Light 2 Stay Human2015 yılında piyasaya sürülen ve açık dünya, birinci şahıs, hayatta kalma, korku, aksiyon, macera gibi türlerin tamamını içinde barındıran Dying Light serisinin devam oyunu olma niteliği taşıyan Dying Light 2: Stay Human’ın çıkış tarihi 4 Şubat olarak açıklandı ve ön siparişe açıldı. Dying Light 2’de insanlık türünün tehlike altında olduğu kaotik bir dünyanın kaderini değiştirme gücüne sahip bir gezgin olarak insanlığı kurtarmakla meşgul olunacak.Avatar: Frontiers of PandoraJames Cameron'ın Avatar film serisine dayanan, açık dünya, birinci şahıs, aksiyon macera gibi türleri içinde barındıracak olan oyunun, Ubisoft tarafından; Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna ve Google Stadia için 2022’de yayınlanacağı biliniyor. Avatar: Frontiers of Pandora; gerçekçi ve sürükleyici detaylara sahip, açık dünyalı, birinci kişi bakış açısına sahip bir aksiyon ve macera oyunu. Oyunun geliştirici ekibine göre oyundaki karakterler dünyayı kendi başlarına anlayabilecek ve açık dünyaya daha canlı bir hava katacak.Elden RingBandai Namco Entertainment tarafından Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanması planlanan yeni aksiyon - rol yapma oyunu Elden Ring, oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki ve ünlü Game of Thrones dizisinin yaratıcısı George R. R. Martin'in ortak çalıştıkları bir proje. Derin geçmişlere sahip düşmanlar, oyuncuların ilerlemesine yardımcı olmak veya ilerlemesini engellemek için kendi benzersiz motivasyonlarına sahip karakterler ve korkunç yaratıklar ile karşılaşacak bu dünyada yürüyerek veya at sırtında, oyuncu tek başına ya da diğer oyuncularla birlikte çevrimiçi olarak dolaşabilecek. Oyun, 25 Şubat’ta yayınlanmak üzere ön siparişe açılmış durumda.Diablo ImmortalOyun dünyasının en önemli serilerinden biri olan Diablo'nun geçmiş yıllarda duyurulan mobil versiyonu Diablo Immortal, net çıkış tarihi henüz açıklanmasa da 2022 yılının ilk yarısında iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak yayınlanacak. Devasa çok oyunculu çevrimiçi aksiyon rol yapma oyunu olarak tasarlanan mobil oyunun, Diablo II ve Diablo III’deki olayların seyrinde gerçekleşeceği biliniyor.The Lord of the Rings: GollumJ.R.R. Tolkien'ın hikayesinde ne kadar hayati rol oynasa da Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Gollum olarak, onun için kıymetli olan tek şeyin peşinde tehlikeli bir maceraya atılacağınız Yüzüklerin Efendisi: Gollum'da bu hikayenin keyfine varacaksınız. Microsoft Windows, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformları için 2022'de piyasaya sürülmesi planlanan oyunun Türkçe arayüz ve Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte yayınlanacağı biliniyor.Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2‘Vampir hikayeleri’ temalı bir rol yapma oyunu serisi olan The Masquerade'de öyküler, günümüz dünyasının daha karanlık, fantastik, gotik ve punk atmosferinde geçiyor. Tehlikeli ve bir o kadar da cezbedici karakterler ve gruplar ile dolu bir kent olan Seattle'da bambaşka bir deneyim yaşayabileceğiniz, kült haline gelmiş serinin devamı olan bu oyunda yaptığınız seçimler, hayata geçirdiğiniz planlar ve çevirdiğiniz entrikalar ile güç dengelerini değiştirebileceksiniz. PlayStation 4, Xbox X/S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows ve PlayStation 5 için yayınlanması planlanan oyunun net çıkış tarihi bilinmese de 2022’de yayınlanacağı öngörülüyor.Horizon Forbidden WestSony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn'ın (2017) devamı niteliğindeki oyun, 18 Şubat 2022'de sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Açık bir dünyada geçecek olan oyunda oyuncular, Amerika Birleşik Devletleri'nin, özellikle California, Nevada ve Utah eyaletlerinin kıyamet sonrası bir versiyonu olan Yasak Batı isimli gizemli bölgeyi keşfetmeye çalışacak. Sony, oyunun PlayStation 4 sürümünü satın alanların ücretsiz olarak PlayStation 5 sürümüne güncelleyebileceğini, PlayStation 4 sürümü daha ucuz olduğu için 10 dolar tasarruf etmenin mümkün olduğunu duyurmuştu.S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChernobylRus yönetmen Andrey Tarkovski’nin ünlü Stalker (İz Sürücü) filminden esinlenen ödüllü bilgisayar oyunu serisi, serinin yeni oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ile yeni nesil konsollara çıkışını gerçekleştiriyor. Birinci şahıs nişancı, simülasyon ve korku türlerinin eşsiz karışımını deneyimleyebileceğiniz oyun, Xbox Series X/S için 28 Nisan’da yayınlanmak üzere ön siparişe açıldı.StarfieldThe Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4'ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios'un 25 yıl sonra oluşturduğu ilk yeni evren Starfield, yıldızların arasında geçen yeni nesil bir rol yapma oyunu. İstediğimiz karakteri oluşturup insanlığın en büyük gizemine cevap arayacağımız bu destansı yolculuk 11 Kasım’da sadece Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Birinci veya üçüncü şahış bakış açısıyla oynanabilecek oyun, geliştiricisi Todd Howard tarafından ‘uzayda Skyrim’ olarak tanımlanıyor.

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