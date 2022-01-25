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https://tr.sputniknews.com/20220125/antalyaya-29-yil-sonra-kar-yagdi-1053094757.html
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı
Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T09:27+0300
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Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar, kent merkezine aileleriyle birlikte indi, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı.Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Mehmet Ayni, “Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim” dedi.Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, “Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.İlk yar yağdığında 7 yaşındaydı29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/antalyanin-kas-ilcesinde-kar-yagdi-1053087194.html
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türkiye, antalya, meteoroloji, kar, döşemealtı

Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı

09:27 25.01.2022
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 tarihinde 5 santim olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen kar, saat 03.00 sıralarında başladı.
Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar, kent merkezine aileleriyle birlikte indi, yağışla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Mehmet Ayni, “Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin diye getirdim” dedi.
Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, “Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.

İlk yar yağdığında 7 yaşındaydı

29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız" diye konuştu.
Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum" dedi.
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren sahil kesimlerinde de etkili olmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağdı
00:27
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