https://tr.sputniknews.com/20220125/arnavutkoyde-yolda-kalan-vatandaslari-cekici-tasidi-1053089576.html

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kar

arnavutköy

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Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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istanbul, kar, arnavutköy