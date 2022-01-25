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Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T01:28+0300
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Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
istanbul
arnavutköy
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istanbul, kar, arnavutköy

Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı

01:28 25.01.2022
© DHAİstanbul Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı.
İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
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İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı.
Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.
Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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