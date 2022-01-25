Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220125/avustralya-acikta-nadal-son-4e-kaldi-krejcikova-elendi-1053098104.html
Avustralya Açık'ta Nadal son 4'e kaldı, Krejcikova elendi
Avustralya Açık'ta Nadal son 4'e kaldı, Krejcikova elendi
Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal yarı finale çıkarken, kadınların 4 numaralı seribaşı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T11:19+0300
2022-01-25T11:19+0300
rafael nadal
avustralya açık
spor
barbora krejcikova
denis shapovalov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098372_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_c7e71afed47f5b031b4b1eda7ee995c3.jpg
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2009 şampiyonu Nadal ile Avustralya Açık'ta ilk kez son 8'e kalan Denis Shapovalov (14 numaralı seribaşı) karşılaştı. Nadal, çok fazla basit hata yapan rakibine karşı 6-3 ve 6-4'lük setlerle öne geçti ancak Shapovalov, güçlü servislerinin de yardımıyla sonraki setleri 6-4 ve 6-3 alarak maça ortak oldu. Kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan 35 yaşındaki Nadal, tıbbi mola alarak başladığı final setini 6-3, 4 saat 8 dakika süren mücadeleyi de kazandı. 2. setin ilk oyununun ardından Nadal'ı, puanlar arasında düzenli olarak zaman geçirdiği gerekçesiyle hakeme şikayet eden ve ceza vermediği için tepki gösteren Shapovalov, maç puanı sonrası raketini kırdı. Tek kadınlarda ise Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıkan 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile dünya sıralamasının 51. basamağındaki Madison Keys karşı karşıya geldi. Korttan 6-3 ve 6-2'lik setlerle galip ayrılan Keys, 2015'ten sonra 2. kez Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220123/avustralya-acik-tek-erkeklerde-zverev-elendi-nadal-ceyrek-finalde--1053028632.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053098372_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_d47c93090b5989cad7c2e4d789afda5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rafael nadal, avustralya açık, barbora krejcikova , denis shapovalov

Avustralya Açık'ta Nadal son 4'e kaldı, Krejcikova elendi

11:19 25.01.2022
© REUTERS / ASANKA BRENDON RATNAYAKERafael Nadal
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / ASANKA BRENDON RATNAYAKE
Abone ol
Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı Rafael Nadal yarı finale çıkarken, kadınların 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2009 şampiyonu Nadal ile Avustralya Açık'ta ilk kez son 8'e kalan Denis Shapovalov (14 numaralı seribaşı) karşılaştı.
Nadal, çok fazla basit hata yapan rakibine karşı 6-3 ve 6-4'lük setlerle öne geçti ancak Shapovalov, güçlü servislerinin de yardımıyla sonraki setleri 6-4 ve 6-3 alarak maça ortak oldu.
Kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan 35 yaşındaki Nadal, tıbbi mola alarak başladığı final setini 6-3, 4 saat 8 dakika süren mücadeleyi de kazandı. 2. setin ilk oyununun ardından Nadal'ı, puanlar arasında düzenli olarak zaman geçirdiği gerekçesiyle hakeme şikayet eden ve ceza vermediği için tepki gösteren Shapovalov, maç puanı sonrası raketini kırdı.
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
SPOR
Avustralya Açık tek erkeklerde Zverev elendi, Nadal çeyrek finalde
23 Ocak, 11:50
Tek kadınlarda ise Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale çıkan 4 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova ile dünya sıralamasının 51. basamağındaki Madison Keys karşı karşıya geldi. Korttan 6-3 ve 6-2'lik setlerle galip ayrılan Keys, 2015'ten sonra 2. kez Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce