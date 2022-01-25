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Biden yönetimi, büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı
Biden yönetimi, büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı
ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunu... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:46+0300
2022-01-25T23:46+0300
koronavirüs
abd
joe biden
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
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ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetimi2nden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı bulunan işletmelerin bütün personelinin aşılanması, aşı olmayan çalışanlara da test zorunluluğu getirme kuralının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.Açıklamada, söz konusu uygulamanın geri çekildiği ancak bu uygulamaya yönelik tavsiyelerin devam ettiğinin altı çizildi.Biden'ın aşı zorunluluğu Yüksek Mahkeme engeline takıldıSöz konusu kuralın açıklanmasının ardından birçok sendika ve eyalet Biden yönetimine karşı dava açmıştı.ABD Yüksek Mahkemesi, 13 Ocak'ta OSHA'nın 'aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı' sonucuna varmıştı.Biden, söz konusu kararın 'hayal kırıklığı' olduğunu dile getirirken, ülkenin en büyük perakende ticaret grubu olan Ulusal Perakende Federasyonu, Yüksek Mahkeme'nin kararını 'işverenler için önemli bir zafer' olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/abd-senatosu-bidenin-calisanlara-getirdigi-asi-zorunlulugunu-iptal-eden-tasariyi-onayladi-1051594158.html
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abd, joe biden, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu

Biden yönetimi, büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı

23:46 25.01.2022
© REUTERS / Carlo AllegriABD - koronavirüs aşısı
ABD - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunu kaldırdı.
ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetimi2nden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı bulunan işletmelerin bütün personelinin aşılanması, aşı olmayan çalışanlara da test zorunluluğu getirme kuralının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.
Açıklamada, söz konusu uygulamanın geri çekildiği ancak bu uygulamaya yönelik tavsiyelerin devam ettiğinin altı çizildi.

Biden'ın aşı zorunluluğu Yüksek Mahkeme engeline takıldı

Söz konusu kuralın açıklanmasının ardından birçok sendika ve eyalet Biden yönetimine karşı dava açmıştı.
ABD Yüksek Mahkemesi, 13 Ocak'ta OSHA'nın 'aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı' sonucuna varmıştı.
Biden, söz konusu kararın 'hayal kırıklığı' olduğunu dile getirirken, ülkenin en büyük perakende ticaret grubu olan Ulusal Perakende Federasyonu, Yüksek Mahkeme'nin kararını 'işverenler için önemli bir zafer' olarak nitelendirmişti.
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