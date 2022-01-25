https://tr.sputniknews.com/20220125/biden-yonetimi-buyuk-isletmelere-yonelik-asi-zorunlulugunu-kaldirdi-1053124876.html

Biden yönetimi, büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı

Biden yönetimi, büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunu... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T23:46+0300

2022-01-25T23:46+0300

2022-01-25T23:46+0300

koronavirüs

abd

joe biden

koronavirüs aşısı

aşı zorunluluğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045094533_0:62:1800:1075_1920x0_80_0_0_b89c96e6b49e64f47b37e9ea66faa1f6.jpg

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetimi2nden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı bulunan işletmelerin bütün personelinin aşılanması, aşı olmayan çalışanlara da test zorunluluğu getirme kuralının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.Açıklamada, söz konusu uygulamanın geri çekildiği ancak bu uygulamaya yönelik tavsiyelerin devam ettiğinin altı çizildi.Biden'ın aşı zorunluluğu Yüksek Mahkeme engeline takıldıSöz konusu kuralın açıklanmasının ardından birçok sendika ve eyalet Biden yönetimine karşı dava açmıştı.ABD Yüksek Mahkemesi, 13 Ocak'ta OSHA'nın 'aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı' sonucuna varmıştı.Biden, söz konusu kararın 'hayal kırıklığı' olduğunu dile getirirken, ülkenin en büyük perakende ticaret grubu olan Ulusal Perakende Federasyonu, Yüksek Mahkeme'nin kararını 'işverenler için önemli bir zafer' olarak nitelendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/abd-senatosu-bidenin-calisanlara-getirdigi-asi-zorunlulugunu-iptal-eden-tasariyi-onayladi-1051594158.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu