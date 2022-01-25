https://tr.sputniknews.com/20220125/cinde-yeni-donem-genetigi-degistirilmis-mamullere-izin-cikiyor-1053109746.html

Çin'de yeni dönem: Genetiği değiştirilmiş mamüllere izin çıkıyor

Çin'de yeni dönem: Genetiği değiştirilmiş mamüllere izin çıkıyor

Çin Tarım Bakanlığı, genetiği değiştirilmiş bitkilerin onaylanması için yayınladığı yönergeyle, tohum endüstrisini güçlendirmeyi amaçlıyor. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:43+0300

2022-01-25T15:43+0300

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Çin Tarım Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni yönergeler, dünyanın en büyük nüfusunun beslenmesi konusunda 'zayıf bir halka olarak görülen' Çin tohum endüstrisini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi önlemin ortasında geldi.Pekin ayrıca yakın zamanda genetiği değiştirilmiş mahsullerin onaylanması konusunda yol haritası belirleyen yeni düzenlemeleri de kabul etti.Yayınlanan taslak metnine göre, genetiği değiştirilmiş bitkiler pilot denemelerini tamamladıktan sonra saha denetiminden geçirilecek ve üretim sertifikası için başvurabilecek. Düzenlenen ürünlerin onayı için kaç şirket veya enstitünün başvurmaya hazır olduğu ise henüz bilinmiyor.Global Times'in haberine göre, Çinli araştırmacılar, C vitamini açısından zengin marul tohumları ve herbisite dayanıklı pirinç oluşturmak için gen düzenleme teknolojisini kullandılar.Çin liderliği, 2020'nin sonlarında ülkenin, uzun süredir kapasite fazlası ve çok az yenilikle mücadele eden tohum endüstrisinde acil bir "dönüş" için bilim ve teknolojiyi kullanması gerektiğini söyledi. Hollanda merkezli Rabobank, geçen sene Aralık ayında yayınladığı raporda "Çin hükümetinin genom düzenlemeye yaptığı güçlü yatırım göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda nispeten açık bir politikanın yayınlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti.Çin'in araştırma enstitüleri, genetiği değiştirilmiş mahsuller hakkında diğer tüm ülkelerden daha fazla araştırma yayınladı.Gen teknolojisi, mahsülleri geleneksel üreme veya genetik modifikasyondan daha hızlı hale getiriyor ve maliyeti de düşürüyor. Sebze tohumlarının önemli bir kısmını ithal eden Çin yönetimi de, denizaşırı ıslaha olan bağımlılığını azaltmak istiyor.Tohum şirketi Origin Agritech'in (SEED.O) başkanı Han Gengchen, yeni düzenlemeyle ilgili olarak "Mahsulleri daha hassas ve çok daha verimli bir şekilde geliştirmek için sonsuz bir fırsat" dedi.

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