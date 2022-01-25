https://tr.sputniknews.com/20220125/elazigda-bir-berber-musteri-bulamayinca-kardan-adami-tiras-etti--1053120225.html

Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

elazığ

kardan adam

berber

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Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı.Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.

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elazığ, kardan adam, berber