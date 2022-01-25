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https://tr.sputniknews.com/20220125/elazigda-bir-berber-musteri-bulamayinca-kardan-adami-tiras-etti--1053120225.html
Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti
Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti
Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T20:56+0300
2022-01-25T20:56+0300
2022-01-25T20:59+0300
yaşam
elazığ
kardan adam
berber
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Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı.Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.
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elazığ, kardan adam, berber
Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti 20:56 25.01.2022 (güncellendi: 20:59 25.01.2022)
Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti.
Elazığ’da berber
Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı.
Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adam
ın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.