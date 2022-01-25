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https://tr.sputniknews.com/20220125/elazigda-bir-berber-musteri-bulamayinca-kardan-adami-tiras-etti--1053120225.html
Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti
Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti
Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T20:56+0300
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yaşam
elazığ
kardan adam
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Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı.Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.
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elazığ, kardan adam, berber

Elazığ'da bir berber müşteri bulamayınca kardan adamı tıraş etti

20:56 25.01.2022 (güncellendi: 20:59 25.01.2022)
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW527729 kardan adamı tıraş etti
kardan adamı tıraş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM-AW527729
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Elazığlı Berber Fırat Demir, müşteri bulamayınca yaptığı kardan adamı tıraş etti.
Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı.
Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı. Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı.
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