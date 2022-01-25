https://tr.sputniknews.com/20220125/fox-news-abd-ukraynaya-300-javelin-tanksavar-fuzesi-teslim-etti-1053125296.html

Fox News: ABD Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim etti

Fox News: ABD Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim etti

Fox News, ABD'nin Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim ettiğini duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T23:54+0300

2022-01-25T23:54+0300

2022-01-25T23:54+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

füze

tanksavar

javelin

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Fox News’in haberinde, ABD’nin askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yaptığı belirtilerek, “Teslim edilen yeni yardım partisi 300 Javelin tanksavar füzesinden oluşuyor” denildi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkeye ‘savunma amaçlı modern teçhizat ve mühimmattan’ oluşan yeni bir Amerikan askeri yardım partisinin ulaştığını duyurmuştu.Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini belirtmişti.Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Rusya'nın bu ülkeye saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarının ortaya atılmasını izliyor. Batılı ülkeler, bu iddiaya dayanarak bölgedeki askeri varlığını giderek artırıyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220125/yerhov-natonun-ukraynaya-gelismis-taarruz-silahlari-konuslandirmasina-izin-vermemeye-kararliyiz-1053124207.html

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abd, ukrayna, füze, tanksavar, javelin