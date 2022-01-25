Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/fox-news-abd-ukraynaya-300-javelin-tanksavar-fuzesi-teslim-etti-1053125296.html
Fox News: ABD Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim etti
Fox News: ABD Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim etti
Fox News, ABD'nin Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim ettiğini duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:54+0300
2022-01-25T23:54+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
füze
tanksavar
javelin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103355/37/1033553797_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_134a6299a0bf265d25b5f0527f9e089c.jpg
Fox News’in haberinde, ABD’nin askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yaptığı belirtilerek, “Teslim edilen yeni yardım partisi 300 Javelin tanksavar füzesinden oluşuyor” denildi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkeye ‘savunma amaçlı modern teçhizat ve mühimmattan’ oluşan yeni bir Amerikan askeri yardım partisinin ulaştığını duyurmuştu.Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini belirtmişti.Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Rusya'nın bu ülkeye saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarının ortaya atılmasını izliyor. Batılı ülkeler, bu iddiaya dayanarak bölgedeki askeri varlığını giderek artırıyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/yerhov-natonun-ukraynaya-gelismis-taarruz-silahlari-konuslandirmasina-izin-vermemeye-kararliyiz-1053124207.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103355/37/1033553797_76:0:1044:726_1920x0_80_0_0_697c30fde1bcc5aeca36990ec290a47d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, füze, tanksavar, javelin

Fox News: ABD Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim etti

23:54 25.01.2022
CC0 / / FGM-148 Javelin
FGM-148 Javelin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
CC0 / /
Abone ol
Fox News, ABD'nin Ukrayna'ya 300 Javelin tanksavar füzesi teslim ettiğini duyurdu.
Fox News’in haberinde, ABD’nin askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yaptığı belirtilerek, “Teslim edilen yeni yardım partisi 300 Javelin tanksavar füzesinden oluşuyor” denildi.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkeye ‘savunma amaçlı modern teçhizat ve mühimmattan’ oluşan yeni bir Amerikan askeri yardım partisinin ulaştığını duyurmuştu.
Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini belirtmişti.
Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Rusya'nın bu ülkeye saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarının ortaya atılmasını izliyor. Batılı ülkeler, bu iddiaya dayanarak bölgedeki askeri varlığını giderek artırıyor.
Rusya yönetimi ise, Batı'nın iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
Ukrayna krizi
Yerhov: NATO'nun Ukrayna'ya gelişmiş taarruz silahları konuşlandırmasına izin vermemeye kararlıyız
23:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce