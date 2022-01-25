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https://tr.sputniknews.com/20220125/italyada-milletvekilleri-aday-listesi-olmadan-cumhurbaskani-icin-oy-kullandi-1053086619.html
İtalya'da milletvekilleri, aday listesi olmadan cumhurbaşkanı için oy kullandı
İtalya'da milletvekilleri, aday listesi olmadan cumhurbaşkanı için oy kullandı
İtalya’da cumhurbaşkanlığı seçimi, herhangi bir adayı için bir uzlaşma olmadan bugün başladı. Kovid-19 tedbirleri ortasında Parlamento'da başlayan seçimlerin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T00:15+0300
2022-01-25T00:17+0300
dünya
italya
mario draghi
seçim
cumhurbaşkanı
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Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi'nin çekilmesinin ardından İtalya Parlamentosu'nda ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanının seçilmesi için oylama başladı.Mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görev süresinin 3 Şubat'ta sona ermesi nedeniyle milletvekilleri ve özel bölge temsilcileri, bu hafta sembolik bir makam olan cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek kişiyi seçecek.Oylamalarda delegeler, partilerin aday gösterdikleri isimleri ya da kendi görmek istedikleri ismi, boş oy pusulasına yazarak, gizli şekilde sandığa atıyor. Oylar, seçim sürecine ev sahipliği yapan Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı’nın gözetiminde açık şekilde sayılıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen seçimlerde Temsilciler Meclisi başkanı Roberto Fico, 'Büyük Seçici’nin kendi adaylarını yazmak için tahsis edilen kalemi kullanmadan önce dezenfektan kullanma talimatıyla oy verme işleminin ilk turunu açtı.Birçok milletvekilinin bugün boş oy kullanması beklenirken, bir adayın seçilmesi için ilk üç turda 672 oy salt çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Perşembe günü başlaması beklenen 4. turda ise, mutlak çoğunluğa tekabül eden 505 oyla seçiliyor.İki ana blog da mutlak çoğunluğa sahip değilAncak parlamentonun iki ana bloğu olan merkez sağ ve merkez sol, mutlak çoğunluğu elde edecek oya sahip değil. Bu da partilerin uzlaşması gerektiği ya da her iki blok içinde yer almayan 90 seçmenden destek alması gerektiği anlamına geliyor.Ülkede cumhurbaşkanı seçim kanuna göre, İtalyan devletinin başı, ulusal birliğin temsilcisi olan tarafsız cumhurbaşkanını, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 ömür boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli "Büyük Seçici Meclis"teki oylamalar belirliyor.Küçük bir merkez sağ partiye liderlik eden Liguria Bölge Başkanı Giovanni Toti, sürecin bir kaç gün alacağını belirtti.İlk turun sonuçları gecenin geç saatlerine kadar bilinmesi beklenmiyor.Kovid-19 güvenlik protokollerinin bir parçası olarak, geleneksel oylama kabinlerinin yerini, temizlenmesi daha kolay, kapısız yapılar aldı.Öte yandan, Kovid-19'a yakalanan birkaç milletvekilinin özel bir düzenlemeyle oy kullanmasına izin verildi.Kovid-19 testini yaptırmayı reddeden milletvekilinin oy kullanmasına izin verilmediPopülist 5 Yıldız Hareketi'nden 'bilimsel olmayan görüşleri' nedeniyle ihraç edilen, şu an hiçbir partiye üye olmayan bir karşıtı bir milletvekili Sara Cunial, Kovid-19 testini almayı reddettiği için oy kullanmasına izin verilmedi.Draghi aday olmak istese de koalisyon hükümetinde erken seçim endişesi varBaşbakan Mario Draghi de Cumhurbaşkanlığı görevini istediğinin sinyalini vermişti. Ancak pandemi koalisyonundaki partiler, Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde koalisyon hükümetinin dağılması ve ülkenin erken seçime gitmek zorunda kamasından endişe ediyor.
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italya, mario draghi, seçim, cumhurbaşkanı

İtalya'da milletvekilleri, aday listesi olmadan cumhurbaşkanı için oy kullandı

00:15 25.01.2022 (güncellendi: 00:17 25.01.2022)
© AP Photo / Yara Nardiİtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Yara Nardi
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İtalya’da cumhurbaşkanlığı seçimi, herhangi bir adayı için bir uzlaşma olmadan bugün başladı. Kovid-19 tedbirleri ortasında Parlamento'da başlayan seçimlerin ilk turu bugün yapıldı.
Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi'nin çekilmesinin ardından İtalya Parlamentosu'nda ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanının seçilmesi için oylama başladı.
Mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görev süresinin 3 Şubat'ta sona ermesi nedeniyle milletvekilleri ve özel bölge temsilcileri, bu hafta sembolik bir makam olan cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek kişiyi seçecek.
Oylamalarda delegeler, partilerin aday gösterdikleri isimleri ya da kendi görmek istedikleri ismi, boş oy pusulasına yazarak, gizli şekilde sandığa atıyor. Oylar, seçim sürecine ev sahipliği yapan Temsilciler Meclisi Başkanı ve Senato Başkanı’nın gözetiminde açık şekilde sayılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen seçimlerde Temsilciler Meclisi başkanı Roberto Fico, 'Büyük Seçici’nin kendi adaylarını yazmak için tahsis edilen kalemi kullanmadan önce dezenfektan kullanma talimatıyla oy verme işleminin ilk turunu açtı.
Birçok milletvekilinin bugün boş oy kullanması beklenirken, bir adayın seçilmesi için ilk üç turda 672 oy salt çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Perşembe günü başlaması beklenen 4. turda ise, mutlak çoğunluğa tekabül eden 505 oyla seçiliyor.

İki ana blog da mutlak çoğunluğa sahip değil

Ancak parlamentonun iki ana bloğu olan merkez sağ ve merkez sol, mutlak çoğunluğu elde edecek oya sahip değil. Bu da partilerin uzlaşması gerektiği ya da her iki blok içinde yer almayan 90 seçmenden destek alması gerektiği anlamına geliyor.
Ülkede cumhurbaşkanı seçim kanuna göre, İtalyan devletinin başı, ulusal birliğin temsilcisi olan tarafsız cumhurbaşkanını, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 ömür boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi’ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli "Büyük Seçici Meclis"teki oylamalar belirliyor.
Küçük bir merkez sağ partiye liderlik eden Liguria Bölge Başkanı Giovanni Toti, sürecin bir kaç gün alacağını belirtti.
İlk turun sonuçları gecenin geç saatlerine kadar bilinmesi beklenmiyor.
Kovid-19 güvenlik protokollerinin bir parçası olarak, geleneksel oylama kabinlerinin yerini, temizlenmesi daha kolay, kapısız yapılar aldı.
© AP Photo / Yara NardiGörev süresi 7 yıl olan cumhurbaşkanları, parlamenterler ve bölge temsilcilerinden oluşan 1009 kişilik bir "büyük seçmenler meclisi" tarafından seçiliyor.
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
Görev süresi 7 yıl olan cumhurbaşkanları, parlamenterler ve bölge temsilcilerinden oluşan 1009 kişilik bir "büyük seçmenler meclisi" tarafından seçiliyor.
© AP Photo / Yara Nardi
Öte yandan, Kovid-19'a yakalanan birkaç milletvekilinin özel bir düzenlemeyle oy kullanmasına izin verildi.

Kovid-19 testini yaptırmayı reddeden milletvekilinin oy kullanmasına izin verilmedi

Popülist 5 Yıldız Hareketi'nden 'bilimsel olmayan görüşleri' nedeniyle ihraç edilen, şu an hiçbir partiye üye olmayan bir karşıtı bir milletvekili Sara Cunial, Kovid-19 testini almayı reddettiği için oy kullanmasına izin verilmedi.

Draghi aday olmak istese de koalisyon hükümetinde erken seçim endişesi var

Başbakan Mario Draghi de Cumhurbaşkanlığı görevini istediğinin sinyalini vermişti. Ancak pandemi koalisyonundaki partiler, Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde koalisyon hükümetinin dağılması ve ülkenin erken seçime gitmek zorunda kamasından endişe ediyor.
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