https://tr.sputniknews.com/20220125/japonyadan-ukraynadaki-vatandaslarina-cagri-ulkeyi-acilen-terk-edin-1053123336.html

Japonya'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi acilen terk edin

Japonya'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi acilen terk edin

Japonya Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japon hükümetinin vatandaşlarını Ukrayna topraklarını acilen terk etmeye çağırdığını söyledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T22:48+0300

2022-01-25T22:48+0300

2022-01-25T22:48+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

japonya

doğu

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052500158_0:293:2818:1878_1920x0_80_0_0_1527d97fbf41edf59ba9d5566b9bc67a.jpg

Beyaz Saray'ın dün yaptığı çağrının ardından Japonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir çağrı yaptı.Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Matsuno, bölgedeki durumu gergin bulduklarını belirterek "Japonya, bölgedeki duruma göre uygun önlemleri alacak. Ukrayna'daki vatandaşlarımızı ülkeyi acilen terk etmeye çağırıyoruz" dedi.Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, bölgedeki gerilimin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması nedeniyle yükseldiğini savundu. Hayashi, "Ukrayna'daki duruma müdahil olan ülkeler diplomatik çabalar sarf ediyor ancak durum hızla değişebilir" ifadelerini kullandı. Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasını sürdürüyor. Bu iddiaya göre hareket eden ABD ve İngiltere, 24 Ocak'ta Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etmeye başlamıştı. Almanya ve Avustralya da, diplomatların ailelerinin tahliye edildiğini açıklamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin aldığı bu kararın erken olduğunu vurgularken Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov da, şu an itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek tek bir saldırı birimi kurmadığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220125/ukrayna-savunma-bakani-rusyanin-saldiracagi-iddialarini-reddetti-1053097998.html

rusya

ukrayna

japonya

doğu

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, japonya, doğu, batı