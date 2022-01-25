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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/japonyadan-ukraynadaki-vatandaslarina-cagri-ulkeyi-acilen-terk-edin-1053123336.html
Japonya'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi acilen terk edin
Japonya'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi acilen terk edin
Japonya Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japon hükümetinin vatandaşlarını Ukrayna topraklarını acilen terk etmeye çağırdığını söyledi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T22:48+0300
2022-01-25T22:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
japonya
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Beyaz Saray'ın dün yaptığı çağrının ardından Japonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir çağrı yaptı.Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Matsuno, bölgedeki durumu gergin bulduklarını belirterek "Japonya, bölgedeki duruma göre uygun önlemleri alacak. Ukrayna'daki vatandaşlarımızı ülkeyi acilen terk etmeye çağırıyoruz" dedi.Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, bölgedeki gerilimin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması nedeniyle yükseldiğini savundu. Hayashi, "Ukrayna'daki duruma müdahil olan ülkeler diplomatik çabalar sarf ediyor ancak durum hızla değişebilir" ifadelerini kullandı. Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasını sürdürüyor. Bu iddiaya göre hareket eden ABD ve İngiltere, 24 Ocak'ta Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etmeye başlamıştı. Almanya ve Avustralya da, diplomatların ailelerinin tahliye edildiğini açıklamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin aldığı bu kararın erken olduğunu vurgularken Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov da, şu an itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek tek bir saldırı birimi kurmadığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220125/ukrayna-savunma-bakani-rusyanin-saldiracagi-iddialarini-reddetti-1053097998.html
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rusya, ukrayna, japonya, doğu, batı

Japonya'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi acilen terk edin

22:48 25.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATOJaponya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu
Japonya’da şiddetli kar yağışı: 215 kişi hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
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Japonya Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japon hükümetinin vatandaşlarını Ukrayna topraklarını acilen terk etmeye çağırdığını söyledi.
Beyaz Saray'ın dün yaptığı çağrının ardından Japonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde bir çağrı yaptı.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Matsuno, bölgedeki durumu gergin bulduklarını belirterek "Japonya, bölgedeki duruma göre uygun önlemleri alacak. Ukrayna'daki vatandaşlarımızı ülkeyi acilen terk etmeye çağırıyoruz" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya’nın saldıracağı iddialarını reddetti
11:15
Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, bölgedeki gerilimin Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması nedeniyle yükseldiğini savundu.

Hayashi, "Ukrayna'daki duruma müdahil olan ülkeler diplomatik çabalar sarf ediyor ancak durum hızla değişebilir" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasını sürdürüyor. Bu iddiaya göre hareket eden ABD ve İngiltere, 24 Ocak'ta Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye etmeye başlamıştı. Almanya ve Avustralya da, diplomatların ailelerinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin aldığı bu kararın erken olduğunu vurgularken Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov da, şu an itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’ya karşı bir saldırı hazırlığında olduğuna işaret edecek tek bir saldırı birimi kurmadığını söylemişti.
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