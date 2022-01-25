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https://tr.sputniknews.com/20220125/kanada-disisleri-bakanligina-siber-saldiri-1053089789.html
Kanada Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı
Kanada Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı
Kanada'da yerel medya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisayar korsanlarının hedefi olduğunu duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T01:34+0300
2022-01-25T01:34+0300
dünya
rusya
siber saldırı
kanada
kanada dışişleri bakanlığı
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Global News kanalı, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın son günlerde siber saldırılara maruz kaldığını bildirdi.Kanala konuşan isimsiz bir ulusal güvenlik kaynağı, saldırının ardında 'Rusya ya da Rusya destekli bilgisayar korsanlarının olabileceğini' iddia etti.Bilgisayar korsanlarının bakanlık sistemine erişmekte ya da hizmeti kesintiye uğratmakta başarılı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.Öte yandan haberde, ilk saldırının geçen hafta çarşamba günü meydana geldiği belirtildi.Rusya, daha önce siber saldırı suçlamalarını defalarca kez reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220115/moskova-mahkemesinden-siber-suc-cetesi-revil-uyelerine-tutuklama-karari-1052773243.html
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rusya, siber saldırı, kanada, kanada dışişleri bakanlığı

Kanada Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı

01:34 25.01.2022
© REUTERS / Kacper PempelHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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Kanada'da yerel medya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisayar korsanlarının hedefi olduğunu duyurdu.
Global News kanalı, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın son günlerde siber saldırılara maruz kaldığını bildirdi.
Kanala konuşan isimsiz bir ulusal güvenlik kaynağı, saldırının ardında 'Rusya ya da Rusya destekli bilgisayar korsanlarının olabileceğini' iddia etti.
Bilgisayar korsanlarının bakanlık sistemine erişmekte ya da hizmeti kesintiye uğratmakta başarılı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan haberde, ilk saldırının geçen hafta çarşamba günü meydana geldiği belirtildi.
Rusya, daha önce siber saldırı suçlamalarını defalarca kez reddetmişti.
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