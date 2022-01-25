https://tr.sputniknews.com/20220125/kanada-disisleri-bakanligina-siber-saldiri-1053089789.html

Kanada Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı

Kanada Dışişleri Bakanlığı'na siber saldırı

Kanada'da yerel medya Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisayar korsanlarının hedefi olduğunu duyurdu. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T01:34+0300

2022-01-25T01:34+0300

2022-01-25T01:34+0300

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kanada

kanada dışişleri bakanlığı

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Global News kanalı, Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın son günlerde siber saldırılara maruz kaldığını bildirdi.Kanala konuşan isimsiz bir ulusal güvenlik kaynağı, saldırının ardında 'Rusya ya da Rusya destekli bilgisayar korsanlarının olabileceğini' iddia etti.Bilgisayar korsanlarının bakanlık sistemine erişmekte ya da hizmeti kesintiye uğratmakta başarılı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.Öte yandan haberde, ilk saldırının geçen hafta çarşamba günü meydana geldiği belirtildi.Rusya, daha önce siber saldırı suçlamalarını defalarca kez reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220115/moskova-mahkemesinden-siber-suc-cetesi-revil-uyelerine-tutuklama-karari-1052773243.html

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