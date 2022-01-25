https://tr.sputniknews.com/20220125/kar-yagisindan-ahir-coktu-komsular-yardima-kostu-1053121321.html

Kar yağışından ahır çöktü, komşular yardıma koştu

Kar yağışından ahır çöktü, komşular yardıma koştu

Arnavutköy’de kar yağışından dolayı ahır çöktü. Komşular hayvanların telef olmaması için seferber olurken, çöken ahırdan bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T21:49+0300

2022-01-25T21:49+0300

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türkiye

kar

ahır

inek

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Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde yoğun kar yağışından dolayı ahırda çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ise hayvanların telef olmaması yardıma koştu. Çöken ahırdan birçok hayvan kurtarılırken, bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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kar, ahır, inek