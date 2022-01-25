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Kar yağışından ahır çöktü, komşular yardıma koştu
Kar yağışından ahır çöktü, komşular yardıma koştu
Arnavutköy’de kar yağışından dolayı ahır çöktü. Komşular hayvanların telef olmaması için seferber olurken, çöken ahırdan bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
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Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde yoğun kar yağışından dolayı ahırda çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ise hayvanların telef olmaması yardıma koştu. Çöken ahırdan birçok hayvan kurtarılırken, bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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kar, ahır, inek

Kar yağışından ahır çöktü, komşular yardıma koştu

21:49 25.01.2022 (güncellendi: 21:53 25.01.2022)
© İHAahır
ahır - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA
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Arnavutköy’de kar yağışından dolayı ahır çöktü. Komşular hayvanların telef olmaması için seferber olurken, çöken ahırdan bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde yoğun kar yağışından dolayı ahırda çökme meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar ise hayvanların telef olmaması yardıma koştu. Çöken ahırdan birçok hayvan kurtarılırken, bir büyükbaş hayvanın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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