https://tr.sputniknews.com/20220125/kripto-dolandiricilara-safak-baskini-1053094603.html

Kripto dolandırıcılara şafak baskını

Kripto dolandırıcılara şafak baskını

Mersin merkezli 4 ilde sosyal medyadan "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 19 şüphelinin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T09:20+0300

2022-01-25T09:20+0300

2022-01-25T09:20+0300

türkiye

mersin

emniyet müdürlüğü

dolandırıcılık

kripto para

kripto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053094578_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4a58ec9a941eae9845d8844e6c8b7f7f.jpg

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medyada hesapları üzerinden "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Hatay, Muş, Manisa, Osmaniye, Tunceli, Sivas, Konya, Iğdır, İzmir, Aksaray, Eskişehir, İstanbul, Samsun'da yaşayan 23 vatandaşı yaklaşık 170 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin Mersin, Batman, Adana, Hatay'daki adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.Kent merkezinde yaklaşık 100 polisin katıldığı baskınlarda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı.Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220124/kripto-paradan-zarar-ettigini-paylasan-universite-ogrencisi-intihar-etti-1053049631.html

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, emniyet müdürlüğü, dolandırıcılık, kripto para, kripto