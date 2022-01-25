https://tr.sputniknews.com/20220125/kripto-dolandiricilara-safak-baskini-1053094603.html
Kripto dolandırıcılara şafak baskını
Kripto dolandırıcılara şafak baskını
Mersin merkezli 4 ilde sosyal medyadan "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 19 şüphelinin... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T09:20+0300
2022-01-25T09:20+0300
2022-01-25T09:20+0300
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mersin
emniyet müdürlüğü
dolandırıcılık
kripto para
kripto
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medyada hesapları üzerinden "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Hatay, Muş, Manisa, Osmaniye, Tunceli, Sivas, Konya, Iğdır, İzmir, Aksaray, Eskişehir, İstanbul, Samsun'da yaşayan 23 vatandaşı yaklaşık 170 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin Mersin, Batman, Adana, Hatay'daki adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.Kent merkezinde yaklaşık 100 polisin katıldığı baskınlarda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı.Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kripto-paradan-zarar-ettigini-paylasan-universite-ogrencisi-intihar-etti-1053049631.html
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mersin, emniyet müdürlüğü, dolandırıcılık, kripto para, kripto
Kripto dolandırıcılara şafak baskını
Mersin merkezli 4 ilde sosyal medyadan "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medyada hesapları üzerinden "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Hatay, Muş, Manisa, Osmaniye, Tunceli, Sivas, Konya, Iğdır, İzmir, Aksaray, Eskişehir, İstanbul, Samsun'da yaşayan 23 vatandaşı yaklaşık 170 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin Mersin, Batman, Adana, Hatay'daki adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.
Kent merkezinde yaklaşık 100 polisin katıldığı baskınlarda, zanlılardan bazıları gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.