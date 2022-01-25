Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını açıkladı.Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe yeniden açıldığı bildirildi.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını açıkladı.
Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.