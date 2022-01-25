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https://tr.sputniknews.com/20220125/kuzey-marmara-otoyolu-trafige-acildi-1053109676.html
Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı
Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe yeniden açıldığı bildirildi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:40+0300
2022-01-25T15:49+0300
türkiye
kuzey marmara otoyolu
ulaşım
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını açıkladı.Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/akomdan-aciklama-anadolu-yakasina-1800de-yeniden-kuvvetli-kar-geliyor-1053109004.html
türkiye
kuzey marmara otoyolu
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kuzey marmara otoyolu, ulaşım, adil karaismailoğlu

Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı

15:40 25.01.2022 (güncellendi: 15:49 25.01.2022)
© AAİstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor
İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar çekiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© AA
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Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe yeniden açıldığı bildirildi.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını açıkladı.
Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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