https://tr.sputniknews.com/20220125/kuzey-marmara-otoyolu-trafige-acildi-1053109676.html

Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe yeniden açıldığı bildirildi. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:40+0300

2022-01-25T15:40+0300

2022-01-25T15:49+0300

türkiye

kuzey marmara otoyolu

ulaşım

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını açıkladı.Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/akomdan-aciklama-anadolu-yakasina-1800de-yeniden-kuvvetli-kar-geliyor-1053109004.html

türkiye

kuzey marmara otoyolu

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kuzey marmara otoyolu, ulaşım, adil karaismailoğlu