Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lugansk: Donbass'ta bugünkü durum, savaş öncesi durumu andırıyor
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Fotoğraf bankasına girDonetsk ve Lugansk'taki bağımsızlık referandumu 1. yılında
© Sputnik / Natalia Seliverstova/
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donbass'ta bugünkü durumun savaş öncesi durumu andırdığını açıkladı. Açıklamada, Ukraynalı askerlerin sivilleri kovarak onların evlerine yerleştiği de vurgulandı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Yan Leşenko, düzenlediği basın toplantısında Donbass'taki durumu anlattı.
Leşenko, "Bugünkü durum, daha çok savaş öncesi durumu andırıyor. Ukraynalı güçler, tüm bölgelerde aktif şekilde faaliyet yürütüyor" dedi.
Son günlerde Ukrayna ordusunun sadece operasyon bölgesinde değil, Ukrayna'nın genelinde aktif olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Leşenko, bu durumun en çok Odessa, Dneprepetrovsk, Harkov ve Çernigov bölgelerinde gözlendiğinin altını çizdi.
Leşenko, "Bugünkü durum, daha çok savaş öncesi durumu andırıyor. Ukraynalı güçler, tüm bölgelerde aktif şekilde faaliyet yürütüyor" dedi.
Son günlerde Ukrayna ordusunun sadece operasyon bölgesinde değil, Ukrayna'nın genelinde aktif olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Leşenko, bu durumun en çok Odessa, Dneprepetrovsk, Harkov ve Çernigov bölgelerinde gözlendiğinin altını çizdi.
'Ukraynalı askerler sivilleri kovarak onların evlerine yerleşiyor'
Leşenko, Lugansk istihbaratının askeri teçhizatın intikalini takip ettiğini ve hızlı şekilde müdahalede bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Bu arada Leşenko, Donbass'a gelen Ukraynalı askerlerin bölgedeki sivilleri evlerinden kovarak o evlere yerleştiğini belirtti.
Leşenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Tugayı'nın askerleri, Lopaskino yerleşiminde Karl Marx caddesinde yaşayan sivilleri evlerinden kovarak 3. taburun personelini oralara yerleştirdi" ifadelerini kullandı.
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'taki kesişme hattında yaklaşık 120 bin Ukrayna askeri bulunduğunu söylemişti.
Puşilin, ABD'nin sevk ettiği Javelin tanksavar sistemlerinin Donbass'ta görüldüğünü de vurgulamıştı.
Bu arada Leşenko, Donbass'a gelen Ukraynalı askerlerin bölgedeki sivilleri evlerinden kovarak o evlere yerleştiğini belirtti.
Leşenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Tugayı'nın askerleri, Lopaskino yerleşiminde Karl Marx caddesinde yaşayan sivilleri evlerinden kovarak 3. taburun personelini oralara yerleştirdi" ifadelerini kullandı.
Daha önce Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Donbass'taki kesişme hattında yaklaşık 120 bin Ukrayna askeri bulunduğunu söylemişti.
Puşilin, ABD'nin sevk ettiği Javelin tanksavar sistemlerinin Donbass'ta görüldüğünü de vurgulamıştı.