https://tr.sputniknews.com/20220125/netflix-icin-diziye-uyarlanan-kalp-carpintisinin-kadrosu-aciklandi-1053111196.html

Netflix için diziye uyarlanan Kalp Çarpıntısı'nın kadrosu açıklandı

Netflix için diziye uyarlanan Kalp Çarpıntısı'nın kadrosu açıklandı

Alice Oseman imzalı 'Kalp Çarpıntısı' serisinin diziye uyarlanıyor. Netflix'te yayınlanacak olan uyarlamanın oyuncu kadrosu açıklandı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T16:40+0300

2022-01-25T16:40+0300

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netflix

küçükleri muzır neşriyattan koruma kurulu

kalp çarpıntısı

alice oseman

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Türkiye'de çocuklar için zararlı içeriklere sahip olduğu gerekçesiyle muzır ve müstehcen ilan edilen ve satışı kapalı zarflar içerisinde ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresi ile yapılan Alice Oseman imzalı 'Kalp Çarpıntısı' serisi Netflix'te diziye uyarlanıyor. See-Saw Films’in yapımcısı olduğu 'Kalp Çarpıntısı', tamamı erkek öğrencilerden oluşan bir okulda eşcinselliğini açık yaşayan Charlie ile rugby oyuncusu Nick'in birbirine karşı hisler beslemeye başlamasıyla birlikte yaşananları alıyor. Ranini Tv'nin aktardığına göre, Netflix'te bu baharda ekrana gelmeye hazırlanan İngiltere merkezli dizinin başrollerinde Joe Locke (Charlie) ve Kit Connor (Nick) yer alacak. Kadroya ayrıca William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Cormac Hyde-Corrin, Rhea Norwood, Tobie Donovan, Jenny Walser, Fisayo Akinade, Chetna Pandya ve Alan Turkington da katıldı. Tumblr ve Tapas’ta yayınlanan bir webcomic serisi olan 'Kalp Çarpıntısı'nın şimdiye kadar 4 cildi yayımlandı. 5. ve son cilt ise 2 Şubat 2023'te raflarda olacak.

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netflix, küçükleri muzır neşriyattan koruma kurulu, kalp çarpıntısı, alice oseman