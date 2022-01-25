Rusya ordusu, Kırım ve Rostov'da 60'dan fazla savaş uçağıyla talim yapıyor

Batı ile Moskova arasındaki 'Ukrayna gerilimi' sürerken Rusya ordusu, Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri denetimler kapsamında 60'dan fazla savaş uçağıyla talim yapıyor.



Güney Askeri Bölge Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Güney Askeri Bölge'nin hava ve hava savunma birlikleri ile Karadeniz Filosu bünyesindeki deniz hava güçleri, muharebeye hazırlık denetimi kapsamında, Su-27SM, Su-30SM2 avcı uçakları ve Su-34 bombardıman uçaklarıyla hedeflere azami mesafeden atış gerçekleştirme sırasında etkileşimi geliştirmeye yönelik talimler yapıyor.



Birlikler, hava üslerinin sözde düşmanın saldırılarından korunmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştiriyor.



60'dan fazla avcı ve bombardıman uçağının katıldığı talimler, Kırım, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi ve Krasnodar Bölgesi'nde yürütülüyor.