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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/rusya-ordusu-kirim-ve-rostovda-60dan-fazla-savas-ucagiyla-talim-yapiyor-1053110706.html
Rusya ordusu, Kırım ve Rostov'da 60'dan fazla savaş uçağıyla talim yapıyor
Rusya ordusu, Kırım ve Rostov'da 60'dan fazla savaş uçağıyla talim yapıyor
Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı hava birlikleri ile Karadeniz Filosu'na bağlı deniz hava güçlerinin muharebeye hazırlık denetimi kapsamında operasyonel... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T16:00+0300
2022-01-25T15:58+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya karadeniz filosu
rusya ordusu
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Batı ile Moskova arasındaki 'Ukrayna gerilimi' sürerken Rusya ordusu, Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri denetimler kapsamında 60'dan fazla savaş uçağıyla talim yapıyor. Güney Askeri Bölge Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Güney Askeri Bölge'nin hava ve hava savunma birlikleri ile Karadeniz Filosu bünyesindeki deniz hava güçleri, muharebeye hazırlık denetimi kapsamında, Su-27SM, Su-30SM2 avcı uçakları ve Su-34 bombardıman uçaklarıyla hedeflere azami mesafeden atış gerçekleştirme sırasında etkileşimi geliştirmeye yönelik talimler yapıyor.Birlikler, hava üslerinin sözde düşmanın saldırılarından korunmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştiriyor. 60'dan fazla avcı ve bombardıman uçağının katıldığı talimler, Kırım, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi ve Krasnodar Bölgesi'nde yürütülüyor.
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rusya, ukrayna, rusya karadeniz filosu, rusya ordusu

Rusya ordusu, Kırım ve Rostov'da 60'dan fazla savaş uçağıyla talim yapıyor

16:00 25.01.2022
© Sputnik / Виталий БелоусовSu-35 savaş uçağı
Su-35 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı hava birlikleri ile Karadeniz Filosu'na bağlı deniz hava güçlerinin muharebeye hazırlık denetimi kapsamında operasyonel hava üslerine intikal çalışmaları ile füze atışları gerçekleştirme talimleri yaptığı belirtildi.
Batı ile Moskova arasındaki 'Ukrayna gerilimi' sürerken Rusya ordusu, Ukrayna sınırına yakın bölgede askeri denetimler kapsamında 60'dan fazla savaş uçağıyla talim yapıyor.

Güney Askeri Bölge Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Güney Askeri Bölge'nin hava ve hava savunma birlikleri ile Karadeniz Filosu bünyesindeki deniz hava güçleri, muharebeye hazırlık denetimi kapsamında, Su-27SM, Su-30SM2 avcı uçakları ve Su-34 bombardıman uçaklarıyla hedeflere azami mesafeden atış gerçekleştirme sırasında etkileşimi geliştirmeye yönelik talimler yapıyor.

Birlikler, hava üslerinin sözde düşmanın saldırılarından korunmasıyla ilgili çalışmalar da gerçekleştiriyor.

60'dan fazla avcı ve bombardıman uçağının katıldığı talimler, Kırım, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi ve Krasnodar Bölgesi'nde yürütülüyor.
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