https://tr.sputniknews.com/20220125/rusyanin-dort-kentinde-okullar-bomba-ihbarlari-nedeniyle-tahliye-edildi-1053109261.html

Rusya'nın dört kentinde okullar 'bomba ihbarları' nedeniyle tahliye edildi

Rusya'nın dört kentinde okullar 'bomba ihbarları' nedeniyle tahliye edildi

Moskova'nın Merkezi İdari Bölgesi'ndeki tüm okullar ile Saratov, Tümen ve Çelyabinsk'teki okullara bomba yerleştirildiğine dair isimsiz ihbarlar yapıldı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T15:27+0300

2022-01-25T15:27+0300

2022-01-25T15:40+0300

bomba ihbarı

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moskova

tedbir

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Saratov Belediyesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada kontroller nedeniyle okullardaki eğitime ara verildiği belirtilerek, “Kentteki okulların acil durum servisleri tarafından kontrol edilmesiyle bağlantılı olarak eğitime ara verildi” denildi.Tümen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm okullarda öğrencilerin tahliye edildiği, kontrollerin akşama kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.Çelyabinsk kent yönetimi ise yaptığı açıklamada, bomba ihbarının ardından öğrencilerin tahliye edildiği ve kentteki 189 okulda kontrollerin sürdüğü belirtildi.Ocak ayı içinde, Rusya'nın birçok bölgesinde eğitim kurumlarına yönelik isimsiz bomba ihbarları yapılmıştı. Krasnoyarsk, Nijniy Novgorod, Saratov, Samara ve Tümen'deki okullarda öğrenciler tahliye edilerek eğitime ara verilmişti. Tüm binaları kontrol eden güvenlik güçleri herhangi bir tehlikeli nesneye rastlamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220112/yekaterinburgda-bomba-ihbarlari-nedeniyle-163-okul-tahliye-edildi-1052664254.html

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bomba ihbarı, rusya, moskova, tedbir