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Rusya'nın dört kentinde okullar 'bomba ihbarları' nedeniyle tahliye edildi
Rusya'nın dört kentinde okullar 'bomba ihbarları' nedeniyle tahliye edildi
Moskova'nın Merkezi İdari Bölgesi'ndeki tüm okullar ile Saratov, Tümen ve Çelyabinsk'teki okullara bomba yerleştirildiğine dair isimsiz ihbarlar yapıldı. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T15:27+0300
2022-01-25T15:40+0300
bomba ihbarı
dünya
rusya
moskova
tedbir
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Saratov Belediyesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada kontroller nedeniyle okullardaki eğitime ara verildiği belirtilerek, “Kentteki okulların acil durum servisleri tarafından kontrol edilmesiyle bağlantılı olarak eğitime ara verildi” denildi.Tümen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm okullarda öğrencilerin tahliye edildiği, kontrollerin akşama kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.Çelyabinsk kent yönetimi ise yaptığı açıklamada, bomba ihbarının ardından öğrencilerin tahliye edildiği ve kentteki 189 okulda kontrollerin sürdüğü belirtildi.Ocak ayı içinde, Rusya'nın birçok bölgesinde eğitim kurumlarına yönelik isimsiz bomba ihbarları yapılmıştı. Krasnoyarsk, Nijniy Novgorod, Saratov, Samara ve Tümen'deki okullarda öğrenciler tahliye edilerek eğitime ara verilmişti. Tüm binaları kontrol eden güvenlik güçleri herhangi bir tehlikeli nesneye rastlamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/yekaterinburgda-bomba-ihbarlari-nedeniyle-163-okul-tahliye-edildi-1052664254.html
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bomba ihbarı, rusya, moskova, tedbir

Rusya'nın dört kentinde okullar 'bomba ihbarları' nedeniyle tahliye edildi

15:27 25.01.2022 (güncellendi: 15:40 25.01.2022)
© SputnikRusya, Moskova, ilkokul
Rusya, Moskova, ilkokul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© Sputnik
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Moskova'nın Merkezi İdari Bölgesi'ndeki tüm okullar ile Saratov, Tümen ve Çelyabinsk'teki okullara bomba yerleştirildiğine dair isimsiz ihbarlar yapıldı.
Saratov Belediyesi’nin Telegram kanalından yapılan açıklamada kontroller nedeniyle okullardaki eğitime ara verildiği belirtilerek, “Kentteki okulların acil durum servisleri tarafından kontrol edilmesiyle bağlantılı olarak eğitime ara verildi” denildi.
Tümen Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm okullarda öğrencilerin tahliye edildiği, kontrollerin akşama kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.
Çelyabinsk kent yönetimi ise yaptığı açıklamada, bomba ihbarının ardından öğrencilerin tahliye edildiği ve kentteki 189 okulda kontrollerin sürdüğü belirtildi.
Ocak ayı içinde, Rusya'nın birçok bölgesinde eğitim kurumlarına yönelik isimsiz bomba ihbarları yapılmıştı. Krasnoyarsk, Nijniy Novgorod, Saratov, Samara ve Tümen'deki okullarda öğrenciler tahliye edilerek eğitime ara verilmişti. Tüm binaları kontrol eden güvenlik güçleri herhangi bir tehlikeli nesneye rastlamamıştı.
Kazan- Okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
DÜNYA
Yekaterinburg'da 'bomba ihbarları' nedeniyle 163 okul tahliye edildi
12 Ocak, 14:34
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