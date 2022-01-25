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Sürmene'de kayganlaşan yolda takla atan otomobilin iki araca çarptığı anlar kamerada
Sürmene'de kayganlaşan yolda takla atan otomobilin iki araca çarptığı anlar kamerada
Sürmene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, çıktığı kaldırımda takla atıp, park halindeki 2 araca çarptı. Devrilen... 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T23:43+0300
2022-01-25T23:44+0300
türkiye
trafik kazası
otomobil
sürmene
aida takla-o'reilly
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Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Köprübaşı-Sürmene kara yolunda meydana geldi.Köprübaşı ilçesinden Sürmeye giden 25 yaşındaki Gökhan Karataş idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, çıktığı kaldırımda park halindeki 2 araca çarparak durabildi.Kazada otomobildeki sürücü ile yanındaki Tolga Taşkın, yaralandı, park halindeki içi boş araçlarda da hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/kuzey-marmara-otoyolunda-30-arac-birbirine-girdi-trafik-durdu-1053076070.html
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trafik kazası, otomobil, sürmene, aida takla-o'reilly

Sürmene'de kayganlaşan yolda takla atan otomobilin iki araca çarptığı anlar kamerada

23:43 25.01.2022 (güncellendi: 23:44 25.01.2022)
© DHASürmene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, çıktığı kaldırımda takla atıp, park halindeki 2 araca çarptı.
Sürmene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, çıktığı kaldırımda takla atıp, park halindeki 2 araca çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© DHA
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Sürmene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, çıktığı kaldırımda takla atıp, park halindeki 2 araca çarptı. Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Köprübaşı-Sürmene kara yolunda meydana geldi.
Köprübaşı ilçesinden Sürmeye giden 25 yaşındaki Gökhan Karataş idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, çıktığı kaldırımda park halindeki 2 araca çarparak durabildi.
Kazada otomobildeki sürücü ile yanındaki Tolga Taşkın, yaralandı, park halindeki içi boş araçlarda da hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı.
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