https://tr.sputniknews.com/20220125/surmenede-kayganlasan-yolda-takla-atan-otomobilin-iki-araca-carptigi-anlar-kamerada-1053124718.html

Sürmene'de kayganlaşan yolda takla atan otomobilin iki araca çarptığı anlar kamerada

Sürmene'de kayganlaşan yolda takla atan otomobilin iki araca çarptığı anlar kamerada

Sürmene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, çıktığı kaldırımda takla atıp, park halindeki 2 araca çarptı. Devrilen... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T23:43+0300

2022-01-25T23:43+0300

2022-01-25T23:44+0300

türkiye

trafik kazası

otomobil

sürmene

aida takla-o'reilly

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053124691_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_fccb6bda9b606cbe3a0268274d7c0004.jpg

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Köprübaşı-Sürmene kara yolunda meydana geldi.Köprübaşı ilçesinden Sürmeye giden 25 yaşındaki Gökhan Karataş idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, çıktığı kaldırımda park halindeki 2 araca çarparak durabildi.Kazada otomobildeki sürücü ile yanındaki Tolga Taşkın, yaralandı, park halindeki içi boş araçlarda da hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220124/kuzey-marmara-otoyolunda-30-arac-birbirine-girdi-trafik-durdu-1053076070.html

türkiye

sürmene

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik kazası, otomobil, sürmene, aida takla-o'reilly