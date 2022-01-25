https://tr.sputniknews.com/20220125/tem-otoyolu-mahmutbey-giselerde-trafik-kontrollu-olarak-saglaniyor-1053093782.html

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T08:13+0300

2022-01-25T08:13+0300

2022-01-25T08:13+0300

türkiye

trafik

tem otoyolu

kar

mahmutbey

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.

türkiye

mahmutbey

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trafik, tem otoyolu, kar, mahmutbey