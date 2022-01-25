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https://tr.sputniknews.com/20220125/tem-otoyolu-mahmutbey-giselerde-trafik-kontrollu-olarak-saglaniyor-1053093782.html
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T08:13+0300
2022-01-25T08:13+0300
türkiye
trafik
tem otoyolu
kar
mahmutbey
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.
türkiye
mahmutbey
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trafik, tem otoyolu, kar, mahmutbey

TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor

08:13 25.01.2022
© İHA / TEM
TEM - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
© İHA /
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TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.
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