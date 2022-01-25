Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220125/tem-otoyolu-mahmutbey-giselerde-trafik-kontrollu-olarak-saglaniyor-1053093782.html
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor. 25.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-25T08:13+0300
2022-01-25T08:13+0300
2022-01-25T08:13+0300
türkiye
trafik
tem otoyolu
kar
mahmutbey
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053093757_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_35380857d639e25489561278e340a818.jpg
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.
türkiye
mahmutbey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053093757_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_15e6c6fc7914ace11f9f35e378bf4eeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trafik, tem otoyolu, kar, mahmutbey
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde trafik kontrollü olarak sağlanıyor
TEM otoyolu Mahmutbey gişelerde araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.