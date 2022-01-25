https://tr.sputniknews.com/20220125/turkiye-ve-ermenistan-arasinda-bu-yil-diplomatik-iliskiler-kurulur-mu-1053113614.html

Türkiye ve Ermenistan arasında bu yıl diplomatik ilişkiler kurulur mu?

Türkiye ve Ermenistan arasında bu yıl diplomatik ilişkiler kurulur mu?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Erivan ve Ankara arasında bu yıl diplomatik ilişkilerin kurulabileceği yönündeki sözlerini değerlendiren siyaset... 25.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-25T17:04+0300

2022-01-25T17:04+0300

2022-01-25T17:06+0300

görüş

ermenistan

moskova

türkiye

uzlaşı

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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) öğretim görevlisi Doç. Kamran Hasanov, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme şaşırtıcı bir şekilde çok dinamik gelişiyor. Altı taraflı platform oluşturma girişiminin duyurulmasından birkaç aydan kısa bir süre sonra Moskova’da 3+3 formatında, bir ülke eksik olsa da toplantı yapıldı. Hemen ardından Türkiye ve Ermenistan arasında uçak seferleri başladı, özel temsilciler atandı. Moskova’daki ilk görüşme başarılı geçti. Temas kuruldu ve Rusya’nın yardımı sayesinde bu temas gelişiyor” ifadesini kullandı.Aynı zamanda sürecin, istendiği gibi pürüzsüz olmadığını söyleyen uzman, “Değişimin ileriye dönük olacağını düşünüyorum. Elbette Ermenistan’da bu süreç tartışmalara ve protestolara neden oluyor, ama Paşinyan kendi çizgisini ilerletme konusun başarılı. Ermenistan’ın ablukadan çıkması gerekiyor. Erivan, Türkiye’den ithalat yasağını kaldırdı. Ermenistan, normalleşmeye hazır olduğunu sözde değil eylemleriyle sergiliyor” dedi.Ermenistan’ın, Türkiye’yle ilişkileri ön koşulsuz olarak geliştirmeye hazır olmasına rağmen Ankara’nın bu süreçte yine de Bakü-Erivan görüşmelerine de bakacağını dile getiren Hasanov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220124/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiye-ile-diplomatik-iliskiler-bu-yil-icinde-kurulabilir-1053082461.html

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ermenistan, moskova, türkiye, uzlaşı