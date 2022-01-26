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https://tr.sputniknews.com/20220126/7-yil-once-yaptigi-kardan-gelinle-evlenmisti-bu-sene-yaslanan-kardan-kadina-takma-dis-hediye-etti-1053142004.html
7 yıl önce yaptığı kardan gelinle 'evlenmişti': Bu sene yaşlanan kardan kadına takma diş hediye etti
7 yıl önce yaptığı kardan gelinle 'evlenmişti': Bu sene yaşlanan kardan kadına takma diş hediye etti
Bursa’da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan eşine takma diş hediye etti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:58+0300
2022-01-26T13:11+0300
kardan kadın
yaşam
bursa
evlilik
hediye
diş
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Gürsu’da 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir çocuk babası Ertan Kalktık, bu sene de kardan kadının yaşlılığını canlandırdı.Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirip yaşlılıkta en iyi hediye olarak düşündüğü takma diş hediye etti.Maksadının kızı ve yeğenlerini eğlendirmek olduğunu belirten Ertan Kalktık, “7 yıl önce çocuklarla eğlenmek için kardan gelin yapmıştım, 2 sonra da kardan kadınla balayı konsepti gibi düşündük. Biraz mayolu olunca internette tepkiye yol açtı. Olumsuz yorum yapanlar olmuştu” dedi.Kalktık, bu yıl da çok fazla kar yağınca arkadaşlarının balayından sonra kendisinden doğum ve kardan bebekler gibi şeyler beklediğini dile getirdi:Kardan yaşlı kadının yapımının yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade eden Kalktık, “Kıyafetlerini giydirmek zaman aldı. Diz örtüsü ve şalı rahmetli babaannemin, dişleri ise söylemeyeyim” diyerek espri yaptı.Ertan Kalktık, çıkan haberlere eşinin tepkisiyle alâkalı ise, “Yapınca çok gülüyorlar, haberlere düşünce de kızıyorlar. Gelen bazı yorumlara üzülüyorlar, ama çevremdekilerden olumlu cevaplar alınca bizim için sadece hoş bir hatıra olarak kalıyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220125/kardan-adamlarla-cemaat-olusturdu-musalla-tasindaki-kardan-cenazenin-namazini-kildirdi-1053101481.html
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kardan kadın, bursa, evlilik, hediye, diş

7 yıl önce yaptığı kardan gelinle 'evlenmişti': Bu sene yaşlanan kardan kadına takma diş hediye etti

12:58 26.01.2022 (güncellendi: 13:11 26.01.2022)
© İHAYaptığı kardan kadına diş hediye eden Ertan Kalktık
Yaptığı kardan kadına diş hediye eden Ertan Kalktık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© İHA
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Bursa’da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan eşine takma diş hediye etti.
Gürsu’da 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir çocuk babası Ertan Kalktık, bu sene de kardan kadının yaşlılığını canlandırdı.
Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirip yaşlılıkta en iyi hediye olarak düşündüğü takma diş hediye etti.
© İHAYaşlanan kardan kadına takma diş hediye eden Ertan Kalktık
Yaşlanan kardan kadına takma diş hediye eden Ertan Kalktık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Yaşlanan kardan kadına takma diş hediye eden Ertan Kalktık
© İHA
Maksadının kızı ve yeğenlerini eğlendirmek olduğunu belirten Ertan Kalktık, “7 yıl önce çocuklarla eğlenmek için kardan gelin yapmıştım, 2 sonra da kardan kadınla balayı konsepti gibi düşündük. Biraz mayolu olunca internette tepkiye yol açtı. Olumsuz yorum yapanlar olmuştu” dedi.
Kalktık, bu yıl da çok fazla kar yağınca arkadaşlarının balayından sonra kendisinden doğum ve kardan bebekler gibi şeyler beklediğini dile getirdi:
“Fakat aradan çok zaman geçince, yıllar sonrası gibi nostalji yapıp bu kez kardan yaşlı kadın yaptım. Ona verilecek en güzel hediyenin takma diş olduğunu düşünerek, biraz espri kattım. Biraz daha film tadında oldu. Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış.”
© İHABursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan karısına takma diş hediye etti.
Bursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan karısına takma diş hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Bursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan karısına takma diş hediye etti.
© İHA
Kardan yaşlı kadının yapımının yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade eden Kalktık, “Kıyafetlerini giydirmek zaman aldı. Diz örtüsü ve şalı rahmetli babaannemin, dişleri ise söylemeyeyim” diyerek espri yaptı.
© İHABursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlendikten 2 yıl sonra balayına çıktılar.
Bursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlendikten 2 yıl sonra balayına çıktılar. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
Bursa'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlendikten 2 yıl sonra balayına çıktılar.
© İHA
Ertan Kalktık, çıkan haberlere eşinin tepkisiyle alâkalı ise, “Yapınca çok gülüyorlar, haberlere düşünce de kızıyorlar. Gelen bazı yorumlara üzülüyorlar, ama çevremdekilerden olumlu cevaplar alınca bizim için sadece hoş bir hatıra olarak kalıyor” dedi.
Sakarya, kardan cemaat, cenaze namazı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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