https://tr.sputniknews.com/20220126/7-yil-once-yaptigi-kardan-gelinle-evlenmisti-bu-sene-yaslanan-kardan-kadina-takma-dis-hediye-etti-1053142004.html

7 yıl önce yaptığı kardan gelinle 'evlenmişti': Bu sene yaşlanan kardan kadına takma diş hediye etti

7 yıl önce yaptığı kardan gelinle 'evlenmişti': Bu sene yaşlanan kardan kadına takma diş hediye etti

Bursa’da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada tıklanma rekorları kıran adam, bu kez de yaşlanan kardan eşine takma diş hediye etti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T12:58+0300

2022-01-26T12:58+0300

2022-01-26T13:11+0300

kardan kadın

yaşam

bursa

evlilik

hediye

diş

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Gürsu’da 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir çocuk babası Ertan Kalktık, bu sene de kardan kadının yaşlılığını canlandırdı.Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirip yaşlılıkta en iyi hediye olarak düşündüğü takma diş hediye etti.Maksadının kızı ve yeğenlerini eğlendirmek olduğunu belirten Ertan Kalktık, “7 yıl önce çocuklarla eğlenmek için kardan gelin yapmıştım, 2 sonra da kardan kadınla balayı konsepti gibi düşündük. Biraz mayolu olunca internette tepkiye yol açtı. Olumsuz yorum yapanlar olmuştu” dedi.Kalktık, bu yıl da çok fazla kar yağınca arkadaşlarının balayından sonra kendisinden doğum ve kardan bebekler gibi şeyler beklediğini dile getirdi:Kardan yaşlı kadının yapımının yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade eden Kalktık, “Kıyafetlerini giydirmek zaman aldı. Diz örtüsü ve şalı rahmetli babaannemin, dişleri ise söylemeyeyim” diyerek espri yaptı.Ertan Kalktık, çıkan haberlere eşinin tepkisiyle alâkalı ise, “Yapınca çok gülüyorlar, haberlere düşünce de kızıyorlar. Gelen bazı yorumlara üzülüyorlar, ama çevremdekilerden olumlu cevaplar alınca bizim için sadece hoş bir hatıra olarak kalıyor” dedi.

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kardan kadın, bursa, evlilik, hediye, diş