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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:36+0300
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abd
recep tayyip erdoğan
güven mektubu
büyükelçi
jeffry flake
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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abd, recep tayyip erdoğan, güven mektubu, büyükelçi, jeffry flake

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

16:36 26.01.2022 (güncellendi: 16:50 26.01.2022)
© AA / Mustafa KamacıJeffry Flake- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Jeffry Flake- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA / Mustafa Kamacı
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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