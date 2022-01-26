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https://tr.sputniknews.com/20220126/abdnin-ankara-buyukelcisi-flaketen-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-1053152971.html
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:36+0300
2022-01-26T16:36+0300
2022-01-26T16:50+0300
abd
recep tayyip erdoğan
güven mektubu
büyükelçi
jeffry flake
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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abd, recep tayyip erdoğan, güven mektubu, büyükelçi, jeffry flake
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu 16:36 26.01.2022 (güncellendi: 16:50 26.01.2022)
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Flake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Flake'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.