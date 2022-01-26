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https://tr.sputniknews.com/20220126/altundan-gocmen-sorunu-yorumu-bu-yangin-bati-merkezli-yeni-somurgecilik-siyaseti-nedeniyle-cikti-1053144711.html
Altun'dan 'göçmen sorunu' yorumu: Bu yangın Batı merkezli yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı
Altun'dan 'göçmen sorunu' yorumu: Bu yangın Batı merkezli yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Göçmenlik ve Medya Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün tüm dünya göçmen sorunu ile karşı karşıyadır. Bu... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:52+0300
2022-01-26T13:54+0300
politika
fahrettin altun
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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin düzenlediği çalıştayda konuşan Altun, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere dünyada gündeme gelen insani ve toplumsal konularda Türkiye'nin duruşuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Göçmenlik söz konusu olduğunda medyaya çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Altun, şunları kaydetti:‘Bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir’“Özellikle 2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına, terörizmin yaygınlaşmasına, küresel göçmen ve mülteci sorunun baş göstermesine neden oldu” diye devam eden Altun, şunları ekledi:‘500 binden fazla Suriyeli döndü’Altun, Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar ve ülkelerine dönüş yapmalarıyla ilgili de rakam verdi:
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fahrettin altun, göçmen, göç, kaçak göç, kaçak göçmenler, iletişim başkanlığı, düzensiz göç

Altun'dan 'göçmen sorunu' yorumu: Bu yangın Batı merkezli yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı

13:52 26.01.2022 (güncellendi: 13:54 26.01.2022)
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Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Göçmenlik ve Medya Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün tüm dünya göçmen sorunu ile karşı karşıyadır. Bu yangın neden çıktı? Açık ve net olarak ifade edelim. Batı merkezli yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı” dedi.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği’nin düzenlediği çalıştayda konuşan Altun, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere dünyada gündeme gelen insani ve toplumsal konularda Türkiye'nin duruşuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Göçmenlik söz konusu olduğunda medyaya çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Altun, şunları kaydetti:

Küreselleşme söyleminin ve liberalleşme eğilimlerinin zirve yaptığı bir dönemi geride bıraktık. Öte yandan Batı dünyasının bir yandan sosyal devlet krizine tanıklık ettiğini diğer yandan siyasal çözülme yaşadığını gözlemliyoruz. Geldiğimiz noktada Batı dünyası ne yazık ki ırkçılığın derinleştiği, yabancı düşmanlığının yükseldiği, sosyal gettolaşmaların arttığı bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Sorunların ulusal olmaktan çıkıp uluslararası boyut kazandığı yeni bir dönemi tecrübe ediyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak ağır insani ve siyasi krizlere şahitlik eden zorluklarla dolu bir coğrafyada var olma, büyüme, gelişme mücadelesi veriyoruz.

‘Bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir’

“Özellikle 2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına, terörizmin yaygınlaşmasına, küresel göçmen ve mülteci sorunun baş göstermesine neden oldu” diye devam eden Altun, şunları ekledi:

Bu dönemde Türkiye hem kendi güvenliği ve istikrarı hem de bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için sahada ve masada mücadele verdi. Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikası ile dünyaya örnek oldu. Bugün tüm dünya göçmen sorunu ile karşı karşıyadır. Fakat bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye’dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık, aksine bu yangını söndürmek için çok büyük gayretler sarf ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız insanlığın vicdanı olarak yürüttüğü siyasetle mağdurların ve mazlumların yanında yer aldı. Bu yangın neden çıktı? Açık ve net olarak ifade edelim. Batı merkezli yeni sömürgecilik siyaseti nedeniyle çıktı. Batıcı siyasetin bölgemizdeki işbirlikçilerinin tamahkâr ve tahripkâr uygulamaları nedeniyle çıktı.

‘500 binden fazla Suriyeli döndü’

Altun, Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar ve ülkelerine dönüş yapmalarıyla ilgili de rakam verdi:

Sözde değil özde çaba gösteriyor. Bölgenin barış, güven ve istikrarına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kardeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü.

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