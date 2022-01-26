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https://tr.sputniknews.com/20220126/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-putinle-dans-etmezdim-1053167602.html
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Putin’le dans etmezdim
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Putin’le dans etmezdim
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, selefi Karin Kneissl’in yaptığı gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dans etmemeyi tercih ettiğini belirtti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:53+0300
2022-01-26T23:55+0300
dünya
rusya
vladimir putin
avusturya
politika
alexander schallenberg
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, ORF televizyonuna açıklamasında, “Eski politikacıların yaptıklarından sorumlu değilim. Ben bir erkek olarak Putin'le dans etme cazibesine kapılmazdım ve bunu yapmazdım” ifadesini kullandı.Halihazırda Rus petrol devi Rosneft’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Karin Kneissl, 2017-2019 döneminde Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Putin, 2018 yılının Ağustos ayında, Kneissl’in düğününe katılmıştı. Rusya lideri, gelinle dans etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20191209/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-putinle-dansini-anlatti-1040799389.html
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rusya, vladimir putin, avusturya, politika, alexander schallenberg

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Putin’le dans etmezdim

23:53 26.01.2022 (güncellendi: 23:55 26.01.2022)
© REUTERS / STEPHANE MAHEAlexander Schallenberg
Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, selefi Karin Kneissl’in yaptığı gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dans etmemeyi tercih ettiğini belirtti.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, ORF televizyonuna açıklamasında, “Eski politikacıların yaptıklarından sorumlu değilim. Ben bir erkek olarak Putin'le dans etme cazibesine kapılmazdım ve bunu yapmazdım” ifadesini kullandı.
Halihazırda Rus petrol devi Rosneft’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Karin Kneissl, 2017-2019 döneminde Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Putin, 2018 yılının Ağustos ayında, Kneissl’in düğününe katılmıştı. Rusya lideri, gelinle dans etmişti.
Putin-Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2019
DÜNYA
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Putin’le dansını anlattı
9 Aralık 2019, 20:34
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