https://tr.sputniknews.com/20220126/avusturya-disisleri-bakani-schallenberg-putinle-dans-etmezdim-1053167602.html

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Putin’le dans etmezdim

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg: Putin’le dans etmezdim

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, selefi Karin Kneissl’in yaptığı gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dans etmemeyi tercih ettiğini belirtti. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T23:53+0300

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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, ORF televizyonuna açıklamasında, “Eski politikacıların yaptıklarından sorumlu değilim. Ben bir erkek olarak Putin'le dans etme cazibesine kapılmazdım ve bunu yapmazdım” ifadesini kullandı.Halihazırda Rus petrol devi Rosneft’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Karin Kneissl, 2017-2019 döneminde Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Putin, 2018 yılının Ağustos ayında, Kneissl’in düğününe katılmıştı. Rusya lideri, gelinle dans etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20191209/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-putinle-dansini-anlatti-1040799389.html

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rusya, vladimir putin, avusturya, politika, alexander schallenberg