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Bilim Kurulu üyesi Özlü’den ‘yeni varyantlar’ uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Özlü’den ‘yeni varyantlar’ uyarısı
Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Omicron hafif hastalık geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabilir. Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T10:29+0300
2022-01-26T10:29+0300
koronavirüs
açıklama
uyarı
kovid-19
tevfik özlü
türkiye’de kovid-19 salgını
varyant
bilim kurulu
omicron
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ‘Omicron’ varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Salgının seyrine ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü,söyle konuştu:‘Vi̇rüs taşıyan çok sayıda kişi var’Özellikle ‘Omicron’ varyantının hafif hastalık olarak geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:
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açıklama, uyarı, kovid-19, tevfik özlü, türkiye’de kovid-19 salgını, varyant, bilim kurulu, omicron

Bilim Kurulu üyesi Özlü’den ‘yeni varyantlar’ uyarısı

10:29 26.01.2022
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Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Omicron hafif hastalık geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabilir. Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Yeni varyantlar da ortaya çıkabilir” dedi.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ‘Omicronvaryantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Salgının seyrine ilişkin net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü,
söyle konuştu:
"Dünyada gerek aşılanma oranları gerek hastalığı geçirilerek kazanılan bağışıklık bu hastalığın daha hafif şekilde seyretmesine yol açtı, diye düşünüyoruz. Beklentimiz tabi bu. Önümüzdeki dönemde omicron dalgasının yavaş yavaş pikini tamamlayıp inişe geçmesiyle birlikte küresel çapta bir sürü bağışıklığının ortaya çıkması. Bunu arzu ediyoruz, bekliyoruz ama tabi bu olmayabilir yani o ihtimal de var."

‘Vi̇rüs taşıyan çok sayıda kişi var’

Özellikle ‘Omicron’ varyantının hafif hastalık olarak geçirildiği için yeterli bağışıklık sağlamayabileceğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bağışıklığın gelişmesi için de tablonun biraz ağır seyrediyor olması lazım. Hafif seyredenlerde bağışıklık daha zayıf olabiliyor. Yeterince koruyucu olmayabiliyor. Böyle bir durum da var. İkincisi yeni varyantlar ortaya çıkabilir. Hala dünyada çok sayıda virüs var virüsü taşıyan kişi var. Dolayısıyla bu kişilerde özellikle immün bağışık olmayan kişilerde immün yetmezlik kişilerde uzayan enfeksiyonlar, yeni hayatlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bakımdan bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama hepimizin umudu bu sürecin bir an önce bitmesi. Uzun sürdü, yorulduk hepimiz inşallah umut ettiğimiz gibi çıkar."

Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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DSÖ: Omicron'un son varyant olacağını varsaymak tehlikeli
24 Ocak, 14:44
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