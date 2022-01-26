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ABD'nin ilk defa alınan kararla Kaliforniya eyaletinde silahı olanlara sigorta zorunluluğu getirildi
ABD'nin ilk defa alınan kararla Kaliforniya eyaletinde silahı olanlara sigorta zorunluluğu getirildi
ABD'de ilk defa Kaliforniya eyaletinde alınan kararla, silah sahiplerine yönelik sigorta yaptırma zorunluluğu yasası onaylandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T23:25+0300
2022-01-26T23:34+0300
dünya
abd
silah
vergi
sigorta
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San Jose Kent Yönetimi, 'ABD Anayasanın 2. maddesini ihlal ettiği' itirazlarına rağmen silah sahiplerinin sigorta yaptırmasını zorunlu hale getiren karara imza attı.Oylamadan önce, Gun Owners of California isimli kuruluşun genel müdürü Sam Paredes, teklifin yürürlüğe girmesi durumunda dava açacağını ve bu konuda 'herhangi bir düzenlemenin tamamen anayasaya aykırı olduğunu' söyledi.Belediye Başkanı Sam Liccardo, sorumluluk sigortasına sahip olmanın San Jose'deki 55 bin hanede yasal olarak en az bir kayıtlı silaha sahip olan kişileri silah kasalarına sahip olmaya ve silah güvenliği dersleri almaya teşvik edeceğini aktardı.Sorumluluk sigortası sayesinde ölüm, yaralanma veya mal hasarı dahil olmak üzere ateşli silah kazalarından kaynaklanan kayıp veya zararların karşılanabileceği, silahın çalınması veya kaybolması halinde, yetkililere bildirilinceye kadar sorumluluğun silah sahibine ait olacağı belirtildi.Sigorta yaptırmayanların silahlarını kaybetmeyeceklerini veya herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmayacaklarını söyleyen Liccardo, silah şiddetinin San Jose vergi mükelleflerine acil müdahale hizmetlerinde yılda 40 milyon dolara mal olduğuna dikkati çekti.
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abd, silah, vergi, sigorta

ABD'nin ilk defa alınan kararla Kaliforniya eyaletinde silahı olanlara sigorta zorunluluğu getirildi

23:25 26.01.2022 (güncellendi: 23:34 26.01.2022)
© AAtabanca / silah
tabanca / silah - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AA
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ABD'de ilk defa Kaliforniya eyaletinde alınan kararla, silah sahiplerine yönelik sigorta yaptırma zorunluluğu yasası onaylandı.
San Jose Kent Yönetimi, 'ABD Anayasanın 2. maddesini ihlal ettiği' itirazlarına rağmen silah sahiplerinin sigorta yaptırmasını zorunlu hale getiren karara imza attı.
Oylamadan önce, Gun Owners of California isimli kuruluşun genel müdürü Sam Paredes, teklifin yürürlüğe girmesi durumunda dava açacağını ve bu konuda 'herhangi bir düzenlemenin tamamen anayasaya aykırı olduğunu' söyledi.
Belediye Başkanı Sam Liccardo, sorumluluk sigortasına sahip olmanın San Jose'deki 55 bin hanede yasal olarak en az bir kayıtlı silaha sahip olan kişileri silah kasalarına sahip olmaya ve silah güvenliği dersleri almaya teşvik edeceğini aktardı.
Sorumluluk sigortası sayesinde ölüm, yaralanma veya mal hasarı dahil olmak üzere ateşli silah kazalarından kaynaklanan kayıp veya zararların karşılanabileceği, silahın çalınması veya kaybolması halinde, yetkililere bildirilinceye kadar sorumluluğun silah sahibine ait olacağı belirtildi.
Sigorta yaptırmayanların silahlarını kaybetmeyeceklerini veya herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmayacaklarını söyleyen Liccardo, silah şiddetinin San Jose vergi mükelleflerine acil müdahale hizmetlerinde yılda 40 milyon dolara mal olduğuna dikkati çekti.
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