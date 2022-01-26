https://tr.sputniknews.com/20220126/chpli-basevirgen-sutun-litresi-21-liraya-cikabilir-1053153309.html
CHP'li Başevirgen: Sütün litresi 21 liraya çıkabilir
CHP'li Başevirgen: Sütün litresi 21 liraya çıkabilir
CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, yem-süt paritesini 1.10'a çıkması halinde, bunun ambalajlı sütlerin... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:41+0300
2022-01-26T16:41+0300
2022-01-26T16:41+0300
ekonomi
chp
milletvekili
süt
hesap
tahmin
fiyat
vekil
cumhuriyet halk partisi (chp)
bekir başevirgen
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CHP'li Başevirgen süt maliyetini hesaplayarak, önümüzdeki süreçte sütün yükseleceği fiyatı kamuoyu ile paylaştı.Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre önümüzdeki süreçte hayvan yeminin ana ham maddeleri olan arpa, buğday ve mısırın 5 liranın üzerinde fiyatlanacağı ve bu maliyet artışlarının bile tek başına konsantre yem fiyatını 6 liraya çıkaracağının tahmin edildiğini söyleyen Başevirgen, buna bağlı olarak özellikle pastörize süt fiyatında büyük bir artışın yaşanacağını söyledi."İktidar verdiği sözü tutar ve yem-süt paritesini 1.10'a çıkarırsa önümüzdeki dönemde çiğ süt alım fiyatının asgari 6.60 lira olması kaçınılmazdır” diyen Başevirgen, “Bu artışların 1 litre pastörize karton ambalajlı süt fiyatına yansıması da 21 lira civarında olacaktır. Pastörize sütün litresini 21 liraya tüketebiliriz” dedi.'Geçen yıla göre yüzde 87 zamlandı'Süt maliyetlerindeki artışın korkuttuğunu, yetiştiriciden litresi 4,70 liradan alınan çiğ sütün işlenerek ambalajlı pastörize süt halini aldığında tüketiciye 15 liraya satıldığı bilgisini veren Başevirgen şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220110/sutun-son-kullanim-tarihini-kaldiran-market-zincirinden-musterilere-cagri-bozulmus-mu-diye-koklayin-1052584055.html
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chp, milletvekili, süt, hesap, tahmin, fiyat, vekil, cumhuriyet halk partisi (chp), bekir başevirgen
CHP'li Başevirgen: Sütün litresi 21 liraya çıkabilir
CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, yem-süt paritesini 1.10'a çıkması halinde, bunun ambalajlı sütlerin litresini 21 liraya çıkarabileceğini söyledi.
CHP'li Başevirgen süt maliyetini hesaplayarak, önümüzdeki süreçte sütün yükseleceği fiyatı kamuoyu ile paylaştı.
Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine
göre önümüzdeki süreçte hayvan yeminin ana ham maddeleri olan arpa, buğday ve mısırın 5 liranın üzerinde fiyatlanacağı ve bu maliyet artışlarının bile tek başına konsantre yem fiyatını 6 liraya çıkaracağının tahmin edildiğini söyleyen Başevirgen, buna bağlı olarak özellikle pastörize süt fiyatında büyük bir artışın yaşanacağını söyledi.
"İktidar verdiği sözü tutar ve yem-süt paritesini 1.10'a çıkarırsa önümüzdeki dönemde çiğ süt alım fiyatının asgari 6.60 lira olması kaçınılmazdır” diyen Başevirgen, “Bu artışların 1 litre pastörize karton ambalajlı süt fiyatına yansıması da 21 lira civarında olacaktır. Pastörize sütün litresini 21 liraya tüketebiliriz” dedi.
'Geçen yıla göre yüzde 87 zamlandı'
Süt maliyetlerindeki artışın korkuttuğunu, yetiştiriciden litresi 4,70 liradan alınan çiğ sütün işlenerek ambalajlı pastörize süt halini aldığında tüketiciye 15 liraya satıldığı bilgisini veren Başevirgen şöyle konuştu:
“Geçen yıl bu fiyat 8 lira civarındaydı. Yani 1 litre ambalajlı pastörize süt, geçen yıla göre yüzde 87 oranında zamlandı. Fakat 2.80 lira olan yetiştiricilerimizin çiğ süt satış fiyatı yüzde 68 artarak 4.70 liraya çıkabildi. Yani sanayiciye gücü yetmeyen iktidar yine üreticilerimizi mağdur etti."