https://tr.sputniknews.com/20220126/chpli-basevirgen-sutun-litresi-21-liraya-cikabilir-1053153309.html

CHP'li Başevirgen: Sütün litresi 21 liraya çıkabilir

CHP'li Başevirgen: Sütün litresi 21 liraya çıkabilir

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, yem-süt paritesini 1.10'a çıkması halinde, bunun ambalajlı sütlerin... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T16:41+0300

2022-01-26T16:41+0300

2022-01-26T16:41+0300

ekonomi

chp

milletvekili

süt

hesap

tahmin

fiyat

vekil

cumhuriyet halk partisi (chp)

bekir başevirgen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/1043575412_0:73:2000:1198_1920x0_80_0_0_d8b8c66a5bc81e6734f8451565c98ea8.jpg

CHP'li Başevirgen süt maliyetini hesaplayarak, önümüzdeki süreçte sütün yükseleceği fiyatı kamuoyu ile paylaştı.Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre önümüzdeki süreçte hayvan yeminin ana ham maddeleri olan arpa, buğday ve mısırın 5 liranın üzerinde fiyatlanacağı ve bu maliyet artışlarının bile tek başına konsantre yem fiyatını 6 liraya çıkaracağının tahmin edildiğini söyleyen Başevirgen, buna bağlı olarak özellikle pastörize süt fiyatında büyük bir artışın yaşanacağını söyledi."İktidar verdiği sözü tutar ve yem-süt paritesini 1.10'a çıkarırsa önümüzdeki dönemde çiğ süt alım fiyatının asgari 6.60 lira olması kaçınılmazdır” diyen Başevirgen, “Bu artışların 1 litre pastörize karton ambalajlı süt fiyatına yansıması da 21 lira civarında olacaktır. Pastörize sütün litresini 21 liraya tüketebiliriz” dedi.'Geçen yıla göre yüzde 87 zamlandı'Süt maliyetlerindeki artışın korkuttuğunu, yetiştiriciden litresi 4,70 liradan alınan çiğ sütün işlenerek ambalajlı pastörize süt halini aldığında tüketiciye 15 liraya satıldığı bilgisini veren Başevirgen şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220110/sutun-son-kullanim-tarihini-kaldiran-market-zincirinden-musterilere-cagri-bozulmus-mu-diye-koklayin-1052584055.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, milletvekili, süt, hesap, tahmin, fiyat, vekil, cumhuriyet halk partisi (chp), bekir başevirgen