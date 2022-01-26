Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/ermenistan-rus-ussunun-kapatilacagi-yonundeki-haberler-uydurma-1053129847.html
Ermenistan: Rus üssünün kapatılacağı yönündeki haberler uydurma
Ermenistan: Rus üssünün kapatılacağı yönündeki haberler uydurma
Ermenistan’da iktidardaki Sivil Sözleşme partili milletvekili Ovannisyan, ülkede faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün, Türkiye’yle ilişkiler... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T03:15+0300
2022-01-26T03:15+0300
dünya
rusya
ermenistan
askeri üs
artsrun ovannisyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1042935026_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f401a48138ea84060bcdf3b8fcf232d3.jpg
Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili, iktidardaki Sivil Sözleşme partisinin üyesi Artsrun Ovannisyan, bugün basın mensuplarına açıklamasında, Ermenistan-Türkiye ilişkileri normalleştikten sonra, ülkenin kuzeyindeki Gümri kentinde 1995’ten bu yana faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün kapatılacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.Ovannisyan, “Ermenistan ve Rusya stratejik ortaklar. Şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında bir diyalog başladı. Bu diyalog daha yeni başladı. Rus üssünün tahliye edileceği iddialarını yaymak için hiçbir gerekçe yok. Dolayısıyla bu noktada yorum yapılacak bir şey de yok. Gerçekliğimizde, üssün tahliyesi söz konusu değil. Bu uydurma ve anlamsız bir haber” ifadelerini kullandı.Daha önce Ermeni medyasında, Ermenistan ve Türkiye’nin diplomatik ilişkileri kurması ve iki ülke arasında sınırın açılması durumunda, Rus askeri üssünün kapatılma olasılığına ilişkin haber yapılmıştı.2011 yılında, Rusya’nın Ermenistan’da askeri üssünün vadesi 2044’a kadar uzatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiye-ile-diplomatik-iliskiler-bu-yil-icinde-kurulabilir-1053082461.html
rusya
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1d/1042935026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6804b3d38a8090be7f5e3b6d229bf276.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ermenistan, askeri üs, artsrun ovannisyan

Ermenistan: Rus üssünün kapatılacağı yönündeki haberler uydurma

03:15 26.01.2022
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINErmenistan bayrak - Ermenistan bayrağı
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
Abone ol
Ermenistan’da iktidardaki Sivil Sözleşme partili milletvekili Ovannisyan, ülkede faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün, Türkiye’yle ilişkiler normalleştikten sonra kapatılacağı yönünde medyada çıkan haberlerin uydurma olduğunu ifade etti.
Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili, iktidardaki Sivil Sözleşme partisinin üyesi Artsrun Ovannisyan, bugün basın mensuplarına açıklamasında, Ermenistan-Türkiye ilişkileri normalleştikten sonra, ülkenin kuzeyindeki Gümri kentinde 1995’ten bu yana faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün kapatılacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi.
Ovannisyan, “Ermenistan ve Rusya stratejik ortaklar. Şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında bir diyalog başladı. Bu diyalog daha yeni başladı. Rus üssünün tahliye edileceği iddialarını yaymak için hiçbir gerekçe yok. Dolayısıyla bu noktada yorum yapılacak bir şey de yok. Gerçekliğimizde, üssün tahliyesi söz konusu değil. Bu uydurma ve anlamsız bir haber” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ermeni medyasında, Ermenistan ve Türkiye’nin diplomatik ilişkileri kurması ve iki ülke arasında sınırın açılması durumunda, Rus askeri üssünün kapatılma olasılığına ilişkin haber yapılmıştı.
2011 yılında, Rusya’nın Ermenistan’da askeri üssünün vadesi 2044’a kadar uzatılmıştı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
DÜNYA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile diplomatik ilişkiler bu yıl içinde kurulabilir
24 Ocak, 21:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce