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https://tr.sputniknews.com/20220126/ezgi-mola-reklamda-oynadigi-rol-arkadasi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1053141816.html
Ezgi Mola, reklamda oynadığı rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ezgi Mola, reklamda oynadığı rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ezgi Mola, beraber bir reklam filminde oynadığı kişi hakkında ''taciz ve tehdit' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T12:57+0300
2022-01-26T12:57+0300
yaşam
tehdit
taciz
oyuncu
şikayet
ezgi mola
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Oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, bir reklam çekiminde doktor rolüyle kendisine eşlik eden Kemal K'nın ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Mola, "Korku ve endişe yaşıyorum" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Kemal K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.Ezgi Mola, Kemal K. ile bir reklam filminin afişinde yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/serenay-sarikayaya-saldiran-kisi-akil-hastanesinde-1053132749.html
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tehdit, taciz, oyuncu, şikayet, ezgi mola

Ezgi Mola, reklamda oynadığı rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu

12:57 26.01.2022
© DHAEzgi Mola
Ezgi Mola - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Ezgi Mola, beraber bir reklam filminde oynadığı kişi hakkında ''taciz ve tehdit' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, bir reklam çekiminde doktor rolüyle kendisine eşlik eden Kemal K'nın ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Mola, "Korku ve endişe yaşıyorum" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Kemal K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.
Ezgi Mola, Kemal K. ile bir reklam filminin afişinde yer almıştı.
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