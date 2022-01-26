Ezgi Mola, reklamda oynadığı rol arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu

Oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, bir reklam çekiminde doktor rolüyle kendisine eşlik eden Kemal K'nın ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Mola, "Korku ve endişe yaşıyorum" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Kemal K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.Ezgi Mola, Kemal K. ile bir reklam filminin afişinde yer almıştı.
Ezgi Mola, beraber bir reklam filminde oynadığı kişi hakkında ''taciz ve tehdit' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Oyuncu Ezgi Mola, bir dişmacunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, bir reklam çekiminde doktor rolüyle kendisine eşlik eden Kemal K'nın ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyleyen Mola, "Korku ve endişe yaşıyorum" diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme Kemal K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.
Ezgi Mola, Kemal K. ile bir reklam filminin afişinde yer almıştı.