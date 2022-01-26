https://tr.sputniknews.com/20220126/serenay-sarikayaya-saldiran-kisi-akil-hastanesinde-1053132749.html

Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi akıl hastanesinde

Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi akıl hastanesinde

Serenay Sarıkaya’nın otomobiline saldıran Tayfur Demirtaş gözaltına alınmıştı. Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T08:42+0300

2022-01-26T08:42+0300

2022-01-26T08:42+0300

yaşam

darp

akıl hastanesi

serenay sarıkaya

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Serenay Sarıkaya şoförü, geçen cuma Etiler’de oyuncunun oturduğu sitenin otoparkına giriyordu. Bu sırada bir kişi ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Sarıkaya, karakola giderek şikayetçi oldu. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.Tayfur Demirtaş’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında da Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastığı ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220125/serenay-sarikaya-emniyet-genel-mudurlugune-tesekkur-etti-kadesi-mutlaka-indirin-1053093989.html

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darp, akıl hastanesi, serenay sarıkaya