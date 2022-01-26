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https://tr.sputniknews.com/20220126/serenay-sarikayaya-saldiran-kisi-akil-hastanesinde-1053132749.html
Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi akıl hastanesinde
Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi akıl hastanesinde
Serenay Sarıkaya’nın otomobiline saldıran Tayfur Demirtaş gözaltına alınmıştı. Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T08:42+0300
2022-01-26T08:42+0300
yaşam
darp
akıl hastanesi
serenay sarıkaya
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Serenay Sarıkaya şoförü, geçen cuma Etiler’de oyuncunun oturduğu sitenin otoparkına giriyordu. Bu sırada bir kişi ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Sarıkaya, karakola giderek şikayetçi oldu. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.Tayfur Demirtaş’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında da Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastığı ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/serenay-sarikaya-emniyet-genel-mudurlugune-tesekkur-etti-kadesi-mutlaka-indirin-1053093989.html
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darp, akıl hastanesi, serenay sarıkaya

Serenay Sarıkaya'ya saldıran kişi akıl hastanesinde

08:42 26.01.2022
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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Serenay Sarıkaya’nın otomobiline saldıran Tayfur Demirtaş gözaltına alınmıştı. Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.
Serenay Sarıkaya şoförü, geçen cuma Etiler’de oyuncunun oturduğu sitenin otoparkına giriyordu. Bu sırada bir kişi ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Sarıkaya, karakola giderek şikayetçi oldu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.
Tayfur Demirtaş’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında da Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastığı ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Serenay Sarıkaya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti: KADES'i mutlaka indirin
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