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https://tr.sputniknews.com/20220126/fazil-say-sanatcilari-tutkulari-ile-bas-basa-birakin-1053161314.html
Fazıl Say: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın
Fazıl Say: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın
Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının ardından yol çalışmaları sürerken bir restoranda görünmesiyle başlayan tartışmalarda... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T20:28+0300
2022-01-26T20:28+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
fazıl say
ibb
ekrem imamoğlu
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Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının ardından yol çalışmaları sürerken bir restoranda görünmesiyle başlayan tartışmalarda, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yöneltilen hakaret ve siyasi ithamlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. "Hayatımda hiçbir zaman herhangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim." diyen Say, "Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır." ifadelerini kullandı.Say'ın Twitter paylaşımları şu şekilde:1-“Yamuk ağızlı Fazıl”. (Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.)Ben tavşan dudak doğumluyum.(3 dudak) Zordur.4 ameliyatım var.Yine de; Görüntü tam düzelmez.Gerçek bu.Fiziksel olarak durum bu.2Keza; ikincisi;Dişlerim;Tavşan dudak sebebi; iç damaklarda çıkanları oldu. Hacettepe’de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortondonti metodu ile, dişler, öne çekildi, yerleştirildi. Çok iyi bakmama uğraşmama rağmen, çok sağlıklı değil ve iyi değil.Ne diyeyim?3Sanatçıları tutkuları ile başbaşa bırakın.Ve unutmayın;Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır.Sanat içini dökmektir.Aynadır. Çağrıdır.52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada,ve ülkemde;bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum. O kadarNe daha az ne daha çok4-Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim.Öyle bir ilgim yok.İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar.Belediyelerle yıllardır konserim filan olmadı.Olmasını da istemiyorum.Aslında olması doğal.Ama laf edilir.Son olarak da;5-Özür dileyecek bişey yazdığımda merak etmeyin. özür dilerim elbet. Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum.Nokta!“Özür diletmek” ne kadar aciz bir durum.Ne kadar cılız!Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım!Onlar??" Sanatçı Fazıl Say, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında eski bir fotoğrafı kullanılarak balıkçıda olduğu iddia edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na esprili bir paylaşımla destek olmuştu.Say, "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!” demişti.MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de katarak şakacı bir dille yanıt vermesine MHP'den sert tepki geldi.MHP'li İsmail Özdemir, "Sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin" dedi.
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mhp, devlet bahçeli, fazıl say, ibb, ekrem imamoğlu

Fazıl Say: Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın

20:28 26.01.2022
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Fazıl Say Moskova Virtüözleri'ne eşlik etti.
 Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Fazıl Say Moskova Virtüözleri'ne eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının ardından yol çalışmaları sürerken bir restoranda görünmesiyle başlayan tartışmalarda, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yöneltilen hakaretlerle ilgili açıklamasında, "Hayatımda hiçbir zaman herhangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim" dedi.
Dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının ardından yol çalışmaları sürerken bir restoranda görünmesiyle başlayan tartışmalarda, yaptığı paylaşımın ardından kendisine yöneltilen hakaret ve siyasi ithamlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

"Hayatımda hiçbir zaman herhangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim." diyen Say, "Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır." ifadelerini kullandı.
Say'ın Twitter paylaşımları şu şekilde:

1-
“Yamuk ağızlı Fazıl”.
(Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.)
Ben tavşan dudak doğumluyum.(3 dudak)
Zordur.
4 ameliyatım var.
Yine de; Görüntü tam düzelmez.
Gerçek bu.
Fiziksel olarak durum bu.
2
Keza; ikincisi;
Dişlerim;
Tavşan dudak sebebi; iç damaklarda çıkanları oldu. Hacettepe’de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortondonti metodu ile, dişler, öne çekildi, yerleştirildi.
Çok iyi bakmama uğraşmama rağmen, çok sağlıklı değil ve iyi değil.
Ne diyeyim?
3
Sanatçıları tutkuları ile başbaşa bırakın.
Ve unutmayın;Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır.
Sanat içini dökmektir.Aynadır. Çağrıdır.
52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada,ve ülkemde;bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum.
O kadar
Ne daha az ne daha çok
4-
Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim.
Öyle bir ilgim yok.
İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar.
Belediyelerle yıllardır konserim filan olmadı.
Olmasını da istemiyorum.
Aslında olması doğal.
Ama laf edilir.
Son olarak da;
5-
Özür dileyecek bişey yazdığımda merak etmeyin. özür dilerim elbet.
Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum.
Nokta!
“Özür diletmek” ne kadar aciz bir durum.
Ne kadar cılız!
Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım!
Onlar??"
Sanatçı Fazıl Say, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sırasında eski bir fotoğrafı kullanılarak balıkçıda olduğu iddia edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na esprili bir paylaşımla destek olmuştu.
Say, "Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!” demişti.
MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de katarak şakacı bir dille yanıt vermesine MHP'den sert tepki geldi.
MHP'li İsmail Özdemir, "Sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin" dedi.

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