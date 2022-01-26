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Florida açıklarında tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp
Florida açıklarında tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp
ABD’nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 39 kişinin kaybolduğu açıklandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:44+0300
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dünya
abd
florida
alabora
tekne
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ABD’nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olduğu belirtildi.ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Fort Pierce Inlet’in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı kaydedildi.Açıklamada, kurtarılan kişinin hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği aktarıldı.İnsan kaçakçılığı şüphesiSahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamas adalarından cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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abd, florida, alabora, tekne

Florida açıklarında tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp

00:44 26.01.2022
© AP Photo / Matt RourkeABD Sahil Güvenlik - Philadelphia
ABD Sahil Güvenlik - Philadelphia - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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ABD’nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 39 kişinin kaybolduğu açıklandı.
ABD’nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olduğu belirtildi.
ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Fort Pierce Inlet’in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kurtarılan kişinin hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği aktarıldı.

İnsan kaçakçılığı şüphesi

Sahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamas adalarından cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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