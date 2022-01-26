https://tr.sputniknews.com/20220126/florida-aciklarinda-tekne-alabora-oldu-39-kisi-kayip-1053126805.html

Florida açıklarında tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp

Florida açıklarında tekne alabora oldu: 39 kişi kayıp

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 39 kişinin kaybolduğu açıklandı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:44+0300

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dünya

abd

florida

alabora

tekne

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ABD’nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olduğu belirtildi.ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Fort Pierce Inlet’in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı kaydedildi.Açıklamada, kurtarılan kişinin hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği aktarıldı.İnsan kaçakçılığı şüphesiSahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamas adalarından cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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abd, florida, alabora, tekne