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Fransa, LGBTİQ+ bireylere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı: Ortada tedavi edilecek bir şey yok
Fransa, LGBTİQ+ bireylere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı: Ortada tedavi edilecek bir şey yok
Fransa, LGBTİQ+ bireylere yönelik ‘dönüşüm terapisi’ni yasaklayan yeni yasayı onayladı. Yeni yasaya göre ‘dönüşüm terapisi’ adı altında bilimsel metodlardan... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-26T21:13+0300
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‘Dönüşüm terapisi’, LGBTİ+ bireylerin cinsel yönelimini veya cinsel kimliğini dönüştürmeyi amaçlayan uygulamaları tanımlamak için kullanılıyor. Fransa Ulusal Meclisi, Salı akşamı 142’ye 0 oyla aldığı karar doğrultusunda, 'eşcinsellik tedavileri' olarak bilinen eşcinsellere yönelik 'dönüşüm terapilerinin' uygulanmasını yasakladı. Buna göre, LGBTİQ+ bireyleri ‘geleneksel’ cinsiyet rollerine göre ‘normal’ kabul edilen heteroseksüel ilişki biçimine döndürülmesine yönelik her türlü girişimi uygulayan kişilere para ve hapis cezası verilecek.Kişilere "tedavi" olarak tanımlanan uygulamalara katılmaya zorlayanlar, bunun için tehdit edenler, kandıranlar veya terapinin 'zararları' konusunda yanıltanlar durumunda da 30 bin euroya kadar para veya hapis cezası söz konusu olacak.Yasanın meclisten geçmesi için çalışmalar yürüten Laurence Vanceunebrock, söz konusu yasanın 'kimliği veya cinsel yönelimi hastalıkla eş değer gören herkesi' kapsayacağını söyledi. Laurence Vanceunebrock Ulusal Meclis'e yaptığı konuşmada, "Ortada tedavi edilecek bir hastalık yok" dedi.
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Fransa, LGBTİQ+ bireylere yönelik 'dönüşüm terapisi'ni yasakladı: Ortada tedavi edilecek bir şey yok

21:13 26.01.2022
© REUTERS / Osman OrsalLGBT, LGBTİ, Onur Yürüyüşü
LGBT, LGBTİ, Onur Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Osman Orsal
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Fransa, LGBTİQ+ bireylere yönelik ‘dönüşüm terapisi’ni yasaklayan yeni yasayı onayladı. Yeni yasaya göre ‘dönüşüm terapisi’ adı altında bilimsel metodlardan uzak, kişinin kararlarını değiştirmeye çalışanlar da hapis cezasına çarptırılabilecek. 
‘Dönüşüm terapisi’, LGBTİ+ bireylerin cinsel yönelimini veya cinsel kimliğini dönüştürmeyi amaçlayan uygulamaları tanımlamak için kullanılıyor.

Fransa Ulusal Meclisi, Salı akşamı 142’ye 0 oyla aldığı karar doğrultusunda, 'eşcinsellik tedavileri' olarak bilinen eşcinsellere yönelik 'dönüşüm terapilerinin' uygulanmasını yasakladı. Buna göre, LGBTİQ+ bireyleri ‘geleneksel’ cinsiyet rollerine göre ‘normal’ kabul edilen heteroseksüel ilişki biçimine döndürülmesine yönelik her türlü girişimi uygulayan kişilere para ve hapis cezası verilecek.

Kişilere "tedavi" olarak tanımlanan uygulamalara katılmaya zorlayanlar, bunun için tehdit edenler, kandıranlar veya terapinin 'zararları' konusunda yanıltanlar durumunda da 30 bin euroya kadar para veya hapis cezası söz konusu olacak.

Yasanın meclisten geçmesi için çalışmalar yürüten Laurence Vanceunebrock, söz konusu yasanın 'kimliği veya cinsel yönelimi hastalıkla eş değer gören herkesi' kapsayacağını söyledi. Laurence Vanceunebrock Ulusal Meclis'e yaptığı konuşmada, "Ortada tedavi edilecek bir hastalık yok" dedi.


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