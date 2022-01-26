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Hindistan'da işe alım sınavını protesto eden öğrenciler treni yaktı
18:23 26.01.2022 (güncellendi: 18:33 26.01.2022)
© İHA Hindistan’da demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavları protesto eden göstericiler bir yolcu trenini ateşe verdi.
© İHA
Hindistan'ın Bihar eyaletinde, demir yolu işe alım sınavında usulsüzlük yapıldığını öne süren öğrenciler, bir yolcu trenini ateşe verdi, diğerine taşla saldırdı.
Hindistan’da demir yolları işe alım kurumu tarafından yapılan sınavları protesto eden göstericiler bir yolcu trenini ateşe verdi.
Bihar'daki demir yolunda iş için sınava giren öğrenciler, 2019'daki ilana göre sınavın tek aşamalı olduğunu, 2021'de ikinci aşamanın da yapılacağının duyurulduğunu, bunun, sınavı geçenlere yapılan bir haksızlık olduğunu ifade etti.
#Gaya station: Train set on fire by protesting railway job aspirants over the recruitment exams. The agitated protesters vandalised trains and pelted stones. #Video #Bihar #Railways https://t.co/VAXF0ckntU— IndiaToday (@IndiaToday) January 26, 2022
Gaya Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce öğrenci, sınavda usulsüzlük yapıldığını öne sürerek durumu protesto etti. Bir yolcu trenini ateşe veren öğrenciler, polise ve vagonlara taş attı.
Train set on fire at #Bihar station during protests over railway jobs— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) January 26, 2022
A train was set on fire at the #Gaya station in Bihar by protesting railway job aspirants, disrupting services.#India #BreakingNews pic.twitter.com/j2ULeScqVT
Bu arada, demir yolu yetkilileri, protestoların ardından 1. Seviye ve Teknik Olmayan Genel Kategoriler sınavlarına ara verdi.
Diğer yandan, Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, öğrencilere yasaları ihlal etmemeleri çağrısı yaptı. Vaishnaw, öğrencilere, onları sıkıntıya sokan durumun ele alınacağı sözü verdi.