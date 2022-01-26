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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/imf-rusya-ukrayna-catismasi-dunyayi-enflasyon-artisiyla-tehdit-ediyor-1053126106.html
IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor
IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor
IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:23+0300
2022-01-26T00:23+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
enflasyon
uluslararası para fonu (imf)
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Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun sunumunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının pahalanmasına yol açacağını belirtti.Gopinath, “Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, muhtemelen, birçok ülke için enerji kaynaklarının fiyatının daha da artmasına neden olacak. Bu da genel yüksek enflasyon seviyesinin daha fazla sürmesine yol açacak” ifadesini kullandı.IMF, geçen yılki ekonomik büyümeyi yüzde 5.9, gelişmiş ülkelerdeki enflasyonu yüzde 3.1, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonu da yüzde 5.7 olarak tahmin etti.2022’de ekonomik büyüme yüzde 4.4, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon yüzde 3.9, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon da yüzde 5.9 olarak bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/imf-2022-kuresel-ekonomik-buyume-tahminini-dusurdu-1053115145.html
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rusya, ukrayna, enflasyon, uluslararası para fonu (imf)

IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor

00:23 26.01.2022
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERYUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERY
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IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının pahalanmasına yol açacağını söyledi.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun sunumunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının pahalanmasına yol açacağını belirtti.
Gopinath, “Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, muhtemelen, birçok ülke için enerji kaynaklarının fiyatının daha da artmasına neden olacak. Bu da genel yüksek enflasyon seviyesinin daha fazla sürmesine yol açacak” ifadesini kullandı.
IMF, geçen yılki ekonomik büyümeyi yüzde 5.9, gelişmiş ülkelerdeki enflasyonu yüzde 3.1, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonu da yüzde 5.7 olarak tahmin etti.
2022’de ekonomik büyüme yüzde 4.4, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon yüzde 3.9, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon da yüzde 5.9 olarak bekleniyor.
Uluslararası Para Fonu - IMF - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
EKONOMİ
IMF 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
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