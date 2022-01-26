https://tr.sputniknews.com/20220126/imf-rusya-ukrayna-catismasi-dunyayi-enflasyon-artisiyla-tehdit-ediyor-1053126106.html
IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor
IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor
IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:23+0300
2022-01-26T00:23+0300
2022-01-26T00:23+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
enflasyon
uluslararası para fonu (imf)
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Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun sunumunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının pahalanmasına yol açacağını belirtti.Gopinath, “Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, muhtemelen, birçok ülke için enerji kaynaklarının fiyatının daha da artmasına neden olacak. Bu da genel yüksek enflasyon seviyesinin daha fazla sürmesine yol açacak” ifadesini kullandı.IMF, geçen yılki ekonomik büyümeyi yüzde 5.9, gelişmiş ülkelerdeki enflasyonu yüzde 3.1, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonu da yüzde 5.7 olarak tahmin etti.2022’de ekonomik büyüme yüzde 4.4, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon yüzde 3.9, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon da yüzde 5.9 olarak bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/imf-2022-kuresel-ekonomik-buyume-tahminini-dusurdu-1053115145.html
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rusya, ukrayna, enflasyon, uluslararası para fonu (imf)
IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor
IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının pahalanmasına yol açacağını söyledi.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun sunumunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının pahalanmasına yol açacağını belirtti.
Gopinath, “Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, muhtemelen, birçok ülke için enerji kaynaklarının fiyatının daha da artmasına neden olacak. Bu da genel yüksek enflasyon seviyesinin daha fazla sürmesine yol açacak” ifadesini kullandı.
IMF, geçen yılki ekonomik büyümeyi yüzde 5.9, gelişmiş ülkelerdeki enflasyonu yüzde 3.1, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonu da yüzde 5.7 olarak tahmin etti.
2022’de ekonomik büyüme yüzde 4.4, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon yüzde 3.9, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon da yüzde 5.9 olarak bekleniyor.