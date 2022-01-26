https://tr.sputniknews.com/20220126/imf-rusya-ukrayna-catismasi-dunyayi-enflasyon-artisiyla-tehdit-ediyor-1053126106.html

IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor

IMF: Rusya-Ukrayna çatışması dünyayı enflasyon artışıyla tehdit ediyor

IMF Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gopinath, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:23+0300

2022-01-26T00:23+0300

2022-01-26T00:23+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

enflasyon

uluslararası para fonu (imf)

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Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Gita Gopinath, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun sunumunda, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmasının küresel enflasyonu hızlandıracağını ve enerji kaynaklarının pahalanmasına yol açacağını belirtti.Gopinath, “Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması, muhtemelen, birçok ülke için enerji kaynaklarının fiyatının daha da artmasına neden olacak. Bu da genel yüksek enflasyon seviyesinin daha fazla sürmesine yol açacak” ifadesini kullandı.IMF, geçen yılki ekonomik büyümeyi yüzde 5.9, gelişmiş ülkelerdeki enflasyonu yüzde 3.1, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonu da yüzde 5.7 olarak tahmin etti.2022’de ekonomik büyüme yüzde 4.4, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon yüzde 3.9, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyon da yüzde 5.9 olarak bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220125/imf-2022-kuresel-ekonomik-buyume-tahminini-dusurdu-1053115145.html

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rusya, ukrayna, enflasyon, uluslararası para fonu (imf)