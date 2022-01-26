https://tr.sputniknews.com/20220126/israilli-sirket-vucuda-takili-yuz-tanima-kamerasini-kolluk-guclerine-satacak-1053127113.html
İsrailli şirket, vücuda takılı yüz tanıma kamerasını kolluk güçlerine satacak
İsrailli şirket, vücuda takılı yüz tanıma kamerasını kolluk güçlerine satacak
İsrail'de şirket, güvenlik güçlerine satmak üzere yüz tanıma teknolojisine sahip vücut kameraları geliştiriyor. Söz konusu teknoloji, Filistin destekçisi... 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T00:52+0300
2022-01-26T00:52+0300
2022-01-26T00:52+0300
dünya
israil
polis
kamera
yüz tanıma teknolojisi
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İsrail ordusundan emekli Albay Dany Tirza, güvenlik güçlerinin şüphelileri yüzleri kapalı da olsa gerçek zamanlı olarak tespit eden ve vücuda takılan bir kamera geliştiriyor.Daha önce ABD'li teknoloji devleri, gizlilik riskleri gerekçesiyle yüz tanıma teknolojisini kolluk kuvvetlerine satmaktan vazgeçmişti.Fakat Tirza, suçluları veya kayıp şahısları soruşturmada işe yarayacağını ileri sürdüğü teknolojiyi satma niyetinde.AFP ajansında konuşan Triza, "Polis kiminle karşı karşıya olduğunu bilecek" dedi.Tirza, ayrıca teknolojiyi geliştirirken merkezi Tel Aviv'de yer alan Corsight AI şirketiyle ortaklık kurduğunu belirtti.Öte yandan sözgelimi teknoloji, şahısların anlık görüntülerini onlarca yıl öncesine ait fotoğraflarla eşleştirebiliyor.Tirza, teknolojiyi 1 yıl içinde tamamlamayı planlıyor. Sistemin, ABD ve Meksika kolluk kuvvetlerine satılması amaçlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/israil-meclisinde-netanyahu-donemindeki-denizalti-yolsuzlugu-iddialari-sorusturulacak-1053046875.html
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israil, polis, kamera, yüz tanıma teknolojisi
İsrailli şirket, vücuda takılı yüz tanıma kamerasını kolluk güçlerine satacak
İsrail'de şirket, güvenlik güçlerine satmak üzere yüz tanıma teknolojisine sahip vücut kameraları geliştiriyor. Söz konusu teknoloji, Filistin destekçisi kesimden yoğun tepki aldı.
İsrail ordusundan emekli Albay Dany Tirza, güvenlik güçlerinin şüphelileri yüzleri kapalı da olsa gerçek zamanlı olarak tespit eden ve vücuda takılan bir kamera geliştiriyor.
Daha önce ABD'li teknoloji devleri, gizlilik riskleri gerekçesiyle yüz tanıma teknolojisini kolluk kuvvetlerine satmaktan vazgeçmişti.
Fakat Tirza, suçluları veya kayıp şahısları soruşturmada işe yarayacağını ileri sürdüğü teknolojiyi satma niyetinde.
AFP ajansında konuşan Triza, "Polis kiminle karşı karşıya olduğunu bilecek" dedi.
Tirza, ayrıca teknolojiyi geliştirirken merkezi Tel Aviv'de yer alan Corsight AI şirketiyle ortaklık kurduğunu belirtti.
Öte yandan sözgelimi teknoloji, şahısların anlık görüntülerini onlarca yıl öncesine ait fotoğraflarla eşleştirebiliyor.
Tirza, teknolojiyi 1 yıl içinde tamamlamayı planlıyor. Sistemin, ABD ve Meksika kolluk kuvvetlerine satılması amaçlanıyor.