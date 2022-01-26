https://tr.sputniknews.com/20220126/israilli-sirket-vucuda-takili-yuz-tanima-kamerasini-kolluk-guclerine-satacak-1053127113.html

İsrailli şirket, vücuda takılı yüz tanıma kamerasını kolluk güçlerine satacak

İsrailli şirket, vücuda takılı yüz tanıma kamerasını kolluk güçlerine satacak

İsrail'de şirket, güvenlik güçlerine satmak üzere yüz tanıma teknolojisine sahip vücut kameraları geliştiriyor. Söz konusu teknoloji, Filistin destekçisi... 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T00:52+0300

2022-01-26T00:52+0300

2022-01-26T00:52+0300

dünya

israil

polis

kamera

yüz tanıma teknolojisi

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İsrail ordusundan emekli Albay Dany Tirza, güvenlik güçlerinin şüphelileri yüzleri kapalı da olsa gerçek zamanlı olarak tespit eden ve vücuda takılan bir kamera geliştiriyor.Daha önce ABD'li teknoloji devleri, gizlilik riskleri gerekçesiyle yüz tanıma teknolojisini kolluk kuvvetlerine satmaktan vazgeçmişti.Fakat Tirza, suçluları veya kayıp şahısları soruşturmada işe yarayacağını ileri sürdüğü teknolojiyi satma niyetinde.AFP ajansında konuşan Triza, "Polis kiminle karşı karşıya olduğunu bilecek" dedi.Tirza, ayrıca teknolojiyi geliştirirken merkezi Tel Aviv'de yer alan Corsight AI şirketiyle ortaklık kurduğunu belirtti.Öte yandan sözgelimi teknoloji, şahısların anlık görüntülerini onlarca yıl öncesine ait fotoğraflarla eşleştirebiliyor.Tirza, teknolojiyi 1 yıl içinde tamamlamayı planlıyor. Sistemin, ABD ve Meksika kolluk kuvvetlerine satılması amaçlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220124/israil-meclisinde-netanyahu-donemindeki-denizalti-yolsuzlugu-iddialari-sorusturulacak-1053046875.html

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israil, polis, kamera, yüz tanıma teknolojisi