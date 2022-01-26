Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-kadin-cinayeti-tartistigi-annesini-sokak-ortasinda-bogazini-keserek-oldurdu-1053144099.html
İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü
İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü
İstanbul Sultanbeyli'de, Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:43+0300
2022-01-26T13:43+0300
2022-01-26T13:51+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
sultanbeyli
kadın cinayetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053143731_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_8d5a69f14ead9d0aebb6b669ba2a3d0a.jpg
Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'nde yaşayan Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu.Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/yataginda-olu-bulunan-gamze-sakallioglunun-anne-ve-babasi-gozaltina-alindi-1053123207.html
türkiye
istanbul
sultanbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053143731_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b5e83071ddf5b32c3aff5df41f01b43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, kadın cinayeti, sultanbeyli, kadın cinayetleri
İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü 13:43 26.01.2022 (güncellendi: 13:51 26.01.2022)
İstanbul Sultanbeyli'de, Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'nde yaşayan Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi.
Şüpheli gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu.
Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.