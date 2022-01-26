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https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-kadin-cinayeti-tartistigi-annesini-sokak-ortasinda-bogazini-keserek-oldurdu-1053144099.html
İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü
İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü
İstanbul Sultanbeyli'de, Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T13:43+0300
2022-01-26T13:51+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
sultanbeyli
kadın cinayetleri
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Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'nde yaşayan Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu.Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/yataginda-olu-bulunan-gamze-sakallioglunun-anne-ve-babasi-gozaltina-alindi-1053123207.html
türkiye
istanbul
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istanbul, kadın cinayeti, sultanbeyli, kadın cinayetleri

İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü

13:43 26.01.2022 (güncellendi: 13:51 26.01.2022)
© DHAİstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da kadın cinayeti: Annesini bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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İstanbul Sultanbeyli'de, Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'nde yaşayan Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi.
Şüpheli gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu.
Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.
Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası gözaltına alındı
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