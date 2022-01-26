https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbulda-kadin-cinayeti-tartistigi-annesini-sokak-ortasinda-bogazini-keserek-oldurdu-1053144099.html

İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü

İstanbul'da kadın cinayeti: Tartıştığı annesini, sokak ortasında boğazını keserek öldürdü

İstanbul Sultanbeyli'de, Orhan Oruçgüney, annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-26T13:43+0300

2022-01-26T13:43+0300

2022-01-26T13:51+0300

türkiye

istanbul

kadın cinayeti

sultanbeyli

kadın cinayetleri

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Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'nde yaşayan Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney’i boynundan bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu.Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220125/yataginda-olu-bulunan-gamze-sakallioglunun-anne-ve-babasi-gozaltina-alindi-1053123207.html

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istanbul, kadın cinayeti, sultanbeyli, kadın cinayetleri