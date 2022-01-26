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Kar nedeniyle çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı
Kar nedeniyle çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı
Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısında çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-26T16:31+0300
2022-01-26T16:31+0300
türkiye
gaziantep
kar yağışı
kar
tedbir
çökme
otogar
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18 Ocak Salı gününden itibaren yoğun kar alan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, Gaziantep'te bazı çatıların çökmesine neden oldu.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Otogar Müdürlüğü ekiplerinin çatı kısmında yapılan incelemede çökme riski bulunduğu tespit edildi.Otogar içerisinde yoğunluğa neden olunmaması için ekipler, otogarın çatı kısmının altında bulunan yolcuları peronlara yönlendirdi.Otogar içerisinde işlem yapmak zorunda kalan vatandaşlar ise kontrollü şekilde gişelere yönlendirildi.Teknik incelemeler sürüyorGaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da çatıdaki kar yükünün kontrol edilebilmesi için terminal merkezindeki gişe salonunda şeritle ayrılan alanlara girişe izin verilemediği, diğer bölgelerde ise işleyiş olağan seyrinde sürdüğü bildirildi.Biletlerini alan vatandaşların beklemelerine izin verilmeden peronlara yönlendirildiği, bina içindeki yığılmaların çevre alanlara yayıldığı aktarılan açıklamada, "Seferlerde bir aksama yaşanmazken, terminale otobüs giriş ve çıkışları ise olağan seyrinde sürüyor. Bilet satışları ise online veya bilet gişelerinde gişe sorumlularının yardımıyla biletlemeye uygun alanlarda yapılıyor. GBB Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde sağlanan tedbirler, kar yağışının durumuna göre kontrollü olarak sürdürülecek. Çatıdaki kar yükünün boşaltılması ve alınabilecek önlemlerle ilgili zabıta ekipleri teknik incelemelerini sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbul-havalimaninda-kargo-terminalinde-cokme-1053076934.html
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gaziantep, kar yağışı, kar, tedbir, çökme, otogar

Kar nedeniyle çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı

16:31 26.01.2022
© DHAGaziantep Otogarı
Gaziantep Otogarı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© DHA
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Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısında çökme riski bulunan Gaziantep Otogarı'nda tedbir alındı.
18 Ocak Salı gününden itibaren yoğun kar alan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, Gaziantep'te bazı çatıların çökmesine neden oldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Otogar Müdürlüğü ekiplerinin çatı kısmında yapılan incelemede çökme riski bulunduğu tespit edildi.
Otogar içerisinde yoğunluğa neden olunmaması için ekipler, otogarın çatı kısmının altında bulunan yolcuları peronlara yönlendirdi.
Otogar içerisinde işlem yapmak zorunda kalan vatandaşlar ise kontrollü şekilde gişelere yönlendirildi.

Teknik incelemeler sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da çatıdaki kar yükünün kontrol edilebilmesi için terminal merkezindeki gişe salonunda şeritle ayrılan alanlara girişe izin verilemediği, diğer bölgelerde ise işleyiş olağan seyrinde sürdüğü bildirildi.
Biletlerini alan vatandaşların beklemelerine izin verilmeden peronlara yönlendirildiği, bina içindeki yığılmaların çevre alanlara yayıldığı aktarılan açıklamada, "Seferlerde bir aksama yaşanmazken, terminale otobüs giriş ve çıkışları ise olağan seyrinde sürüyor. Bilet satışları ise online veya bilet gişelerinde gişe sorumlularının yardımıyla biletlemeye uygun alanlarda yapılıyor. GBB Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde sağlanan tedbirler, kar yağışının durumuna göre kontrollü olarak sürdürülecek. Çatıdaki kar yükünün boşaltılması ve alınabilecek önlemlerle ilgili zabıta ekipleri teknik incelemelerini sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme
24 Ocak, 18:01
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